Cane sepolto vivo in giardino: motivazione assurda di una 82enne

Una donna di 82 anni fornisce un’assurda motivazione quando la sua vicina scopre che ha sepolto vivo il suo cane in giardino.

Avendola cercata ovunque e credendo ormai di averla persa per sempre, la proprietaria di un esemplare femmina di quattro zampe, di nome Nina, ha infine scoperto quanto di più macabro potesse immaginare. La sua vicina di casa, una signora di 82 anni, aveva rapito la sua cagnolina durante la notte.

Cane sepolto vivo in giardino: motivazione assurda di una donna 82enne – VIDEO

A scoprire il crudele risvolto sarebbe stata la stessa padroncina del cane, lo scorso 7 marzo. La donna, dopo essersi allarmata per l’insolita assenza della sua cagnolina Nina in cortile, si è ritrovata ad affrontare a tu per tu la sua vicina di casa, che sembrava intenzionata a fornirle delle informazioni utili sulla sua scomparsa. L’anziana signora, però, si sarebbe appositamente recata da lei non per aiutarla nella sua ricerca, piuttosto per lamentarsi di persona della sua pelosetta.

Nina sarebbe stata colpevole, secondo l’anziana, di aver abbaiato durante la notte. Per tal ragione la vicina di casa della donna avrebbe ammesso di averla presa con sé e poi scavato una buca nel suo giardino, dove l’aveva sepolta mentre era ancora viva. La donna disorientata da quanto aveva appena scoperto si è immediatamente precipitata nel luogo descritto dall’anziana e ha iniziato a scavare per ritrovare il corpo della cagnolina.

Fortunatamente la speranza che la cagnolino potesse essere ancora viva, nonostante il passare delle ore dalla sua macabra sepoltura, è riuscita a rivelarsi una realtà a tutti gli effetti. E la sua padroncina ha potuto finalmente riabbracciare la sua Nina. Il filmato della donna che scava affannosamente fino a ritrovare la sua pelosetta non ha potuto fare a meno di divenire virale in rete.

Uma idosa enterrou uma cadela viva, em Planura, cidade do Triângulo Mineiro, alegando que os latidos do animal atrapalhavam seu sono. No vídeo registrado nessa terça-feira (7), a cadela aparece sendo resgatada viva pelas tutoras pic.twitter.com/rvr551awUk — Itatiaia (@itatiaia) March 8, 2023

Il video è stato postato su Twitter l’8 marzo, mentre l’accaduto si sarebbe svolto a Planura, un comune del Brasile.

L’ottantaduenne, durante l’operazione del recupero della povera Nina, avrebbe inoltre intimato la donna a tenere lontano la pelosetta dalla sua casa, continuando a inveire contro l’esemplare. L’anziana avrebbe infine motivando il suo assurdo gesto spiegando che la cagnolina non le avrebbe permesso di dormire.