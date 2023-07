Cane senza guinzaglio durante le escursioni? E’ dannoso per l’ambiente

Sapevi che tenere il cane senza guinzaglio durante le escursione può essere dannoso per l’ambiente? Scopriamo insieme perché dovresti tenere Fido a guinzaglio.

In estate sono molte le persone che tendono a trascorrere più tempo con i loro amici a quattro zampe, portandoli con loro dappertutto, anche nei boschi per delle escursioni o in parchi naturali, dove ovviamente è consentito l’ingresso anche agli animali domestici.

Tuttavia, spesso si pensa che avendo un amico peloso educato e che ci ascolta possa, durante le escursioni o le passeggiate, camminare senza guinzaglio. Secondo gli esperti non dobbiamo pensare in questo modo. Nel seguente articolo vedremo insieme perché è dannoso per l’ambiente portare il cane senza guinzaglio durante le escursioni.

Cane senza guinzaglio durante le escursioni: perché è un pericolo per la natura

Per quanto i nostri amici a quattro zampe possano essere educati e possano ascoltarci quando passeggiamo per strada o in un parco per cani, tenerli liberi mentre si passeggia in un bosco o si fa un’escursione o si va in un’area naturalistica, non è un’ottima idea.

Infatti è necessario che in questi luoghi il cane stia sempre al guinzaglio. Ciò perché la libertà della nostra palla di pelo può essere una minaccia per la natura, soprattutto per gli animali selvatici che vivono in questi luoghi. Infatti secondo gli esperti, anche i cani ben addestrati possono improvvisamente e inaspettatamente correre dietro ad un animale selvatico.

Anche se la maggior parte delle persone possa pensare che il proprio amico peloso possa avvicinarsi ad un animale nel bosco solo perché incuriosito o perché vuole giocare, non è sempre così. Infatti non bisogna dimenticare che anche se si tratta di animali domestici, i cani tendono a seguire i loro istinti naturali, sempre presenti in loro.

Per questo motivo che si tratti di una pecorella, di un uccello, o di qualsiasi altro animale presente in un bosco, in una fattoria o in un qualsiasi luogo dove è possibile visitare e portare con sé il proprio amico a quattro zampe è necessario che quest’ultimo stia al guinzaglio, in modo tale da proteggere l’animale del bosco o della fattoria.

Ricordiamo che quando lasciamo un cane libero di camminare tra i boschi o tra i prati, molto spesso lo perdiamo di vista e Fido, non solo può mettere in pericolo la vita degli animali selvatici, ma può defecare diffondendo così parassiti e malattie.

Inoltre anche se la palla di pelo non ferisce la fauna selvatica, con la sua presenza può stressare gli animali, semplicemente con il suono del suo abbaiare o il suo profumo. Questo può comportare dei problemi negli animali selvatici, in quanto se stressati possono avere difficoltà a trovare del cibo o in presenza di cuccioli avere difficoltà nell’allevare questi ultimi, ciò diventa preoccupante soprattutto se si tratta di specie di animali in via d’estinzione.

Altri motivi per cui devi tenere il cane al guinzaglio

Tenere il cane al guinzaglio in determinati luoghi, non è utile solo per evitare stress o “incidenti” agli animali selvatici, è necessario anche per il bene di Fido. Infatti, sebbene alcuni animali possano vedere i nostri amici a quattro zampe come predatori, ci sono altri animali che possono considerare le nostre palle di pelo delle prede, come per esempio l’orso, il puma o il coyote.

Inoltre tenendo il nostro amico peloso libero per il parco o per il bosco, metteremo di più a rischio la vita del nostro cane, soprattutto se quest’ultimo si imbatte in aree magari chiuse per lavori di costruzione o in luoghi dove vi è una vegetazione che può essere tossica per il nostro amico a quattro zampe.

Per questo motivo gli esperti raccomandano di tenere i cani al guinzaglio quando si decide di fare escursioni, visitare parchi nazionali o qualsiasi luogo dove siano presenti altri animali o pericoli per Fido, in modo tale da proteggere la vegetazione, la fauna presente in questi luoghi e il nostro amico a quattro zampe.