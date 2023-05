Cane scopre un piccolo animale nella foresta: scatta l’allarme

Il suo cane scopre un piccolo animale dalla provenienza misteriosa nella foresta: dopo l’avvistamento scatta subito l’allarme.

Mentre un padroncino andava in avanscoperta in una zona forestale assieme al suo cane, quest’ultimo avrebbe segnalato al suo genitore umano la presenza di un cucciolo misterioso adagiato sul terreno. Quasi completamente coperto da un tappeto di foglie che avrebbe potuto facilmente precluderne la vista, il piccolo è stato infine identificato con sorpresa dall’uomo che ha immediatamente contattato i soccorritori più vicini.

Cane scopre un piccolo animale nella foresta: scatta subito l’allarme – VIDEO

Dopo aver lanciato l’allarme l’uomo e il suo fido hanno pazientemente atteso l’arrivo dei soccorsi non perdendo di vista il cucciolo. L’animaletto ritrovato nel bosco – in preoccupanti condizioni – è stato velocemente trasportato in una struttura per animali appartenenti a specie protette. Vedendolo disidratato, malnutrito e con alcune lesioni sul suo corpicino, i volontari hanno ipotizzato che il piccolo avrebbe perso la sua mamma da poco e che – se non lo avessero ritrovato – avrebbe potuto rischiare di non farcela.

Il video del cane che fiuta il piccolo esemplare parzialmente nascosto tra le foglie è apparso sul profilo Facebook ufficiale della riserva naturale statunitense di “FoxTales Wildlife Rehab”, che ha base nel Midland, in Virginia, soltanto lo scorso 27 aprile. A meno di un mese di distanza dalla toccante condivisione, e a poche ore dalla scoperta del piccolo, coloro che si occupano della salvaguardia della riserva sono riusciti a fornire ai loro seguaci maggiori informazioni sull’accaduto.

Il cucciolo che sembrava essere in difficoltà, oltre che poco riconoscibile da uno sguardo non esperto, si è infine rivelato un piccolo esemplare di procione. Dopo che i volontari, servendosi di alcuni escamotage, hanno tristemente scongiurato l’arrivo della sua mamma – probabilmente scomparsa di recente – l’orsetto lavatore è stato accolto nella loro clinica per animali per ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno.

Sebbene in alcuni casi specifici e in alcune parti del mondo sembra che sia liberamente concesso a chi lo desideri di adottare un procione come animale domestico, secondo i volontari che operano nelle riserve naturali pare – al contempo – più opportuno non allontanare questa tipologia di esemplari dal loro habitat naturale.

I volontari – per accertarsi del fatto che la mamma dell’orsetto lavatore non sarebbe tornata a riprenderlo – hanno posizionato, nel luogo del suo ritrovamento, alcune coperte e una bottiglia di acqua calda. Questo passaggio, ha sottolineato l’équipe, è fondamentale per non negare il naturale sviluppo di questi esemplari.