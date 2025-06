Cane salvato dall’auto: l’emergenza del caldo estivo

Nella calda mattinata di inizio estate a Reggio Emilia, la questione del benessere degli animali domestici è tornata al centro dell’attenzione pubblica. Un episodio preoccupante riscosso nel parcheggio di un tribunale ha messo in luce i pericoli derivanti dal lasciare gli animali in auto sotto il sole.

Un cane di taglia media, lasciato sul sedile posteriore di una Nissan, è stato notato da una passante che ha avvertito un evidente malessere dell’animale a causa del caldo. Nonostante un finestrino abbassato di qualche centimetro e una ciotola d’acqua presente nell’auto, il cane mostrava segni di sofferenza. In preda alla preoccupazione, la donna ha deciso di allertare i carabinieri e ha cercato di rinfrescare l’animale versando acqua attraverso il finestrino. I carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti ad aprire la portiera e liberare il cane, che è sceso dall’auto senza apparenti conseguenze gravi. Le indagini hanno rivelato che i proprietari del cane erano una coppia di anziani. È importante sottolineare che, anche in pochi minuti, la temperatura all’interno di un veicolo può diventare letale per un animale. Questo incidente ha riacceso il dibattito sull’abbandono degli animali, come dimostrato da un tragico caso recente a Vercelli, dove un Pitbull è morto in auto per un colpo di calore.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it