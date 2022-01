Vigili del Fuoco intervengono per domare un incendio in un’abitazione dopo una chiamata. Hanno salvato la vita del cane della coppia

Un cane è stato salvato, dopo un incendio, dai Vigili del Fuoco. La vicenda arriva da Liévin (Francia) e si è diffusa in tutto il mondo attraverso i social network.

Lo scorso 2 gennaio, i pompieri hanno ricevuto una chiamata che li allarmava su un incendio in un’abitazione. Una volta giunti sul posto, sono intervenuti per domare le fiamme ed hanno constatato che non ci fossero vittime. Alla fine dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno trovato un povero cane che aveva inalato molto fumo.

Era l’animale domestico della coppia che abitava in casa e che nel momento dell’incendio era assente.

Il pastore tedesco era stordito, intontito e ovviamente molto colpito dal fumo. Fortunatamente, siamo riusciti a rianimarlo. Gli abbiamo fornito l’ossigeno necessario con la maschera.

I presenti hanno ripreso la scena con gli smartphone e le immagini hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.

Oggi il cane sta bene

Subito dopo l’intervento di quegli angeli in divisa, il cane è stato portato da un veterinario. Oggi il pastore tedesco sta bene e si sta riprendendo.

I suoi proprietari sono in attesa di una valutazione sui danni della casa e sulle indagini sulla causa dell’incendio, attualmente sconosciuta. Hanno voluto ringraziare i Vigili del Fuoco pubblicamente, per il loro intervento tempestivo e soprattutto per aver salvato la vita del loro animale domestico.

Se non fosse stato per il loro, probabilmente il cucciolo non ce l’avrebbe fatta. Da sempre e in ogni parte del mondo, i Vigili del Fuoco intervengono per salvare numerose vite e non è la prima volta che aiutano un animale in difficoltà. È bello vedere come una vita animale abbia per loro lo stesso valore di una vita umana.

La immagini virali hanno scaldato il cuore di tantissimi utenti social, che hanno voluto commentare quanto accaduto, lasciando il proprio ringraziamento ai pompieri.