Cane salva la sua umana da un attacco epilettico grazie al suo istinto

Un cane è stato di prezioso aiuto quando la sua umana è stata in difficoltà: le ha salvato la vita durante un attacco epilettico – VIDEO.

L’istinto del cane è un sesto senso incredibile e nel caso di Tina Stikeleather, le ha salvato la vita. La donna è residente in Indiana (Stati Uniti) ed è affetta da epilessia. Se non ci fosse stato il suo cane, avrebbe potuto sbattere male la testa o cadere nel modo sbagliato. Attribuisce all’istinto naturale del suo cane il merito di averla protetta dal pericolo quando ha avuto le crisi.

Attacco epilettico improvviso: il cane lo prevede grazie al suo istinto – VIDEO

L’incredibile salvataggio è stato ripreso poiché aveva impostato il suo telefono per registrare quello che doveva essere un esercizio di addestramento da pubblicare su Tik Tok per il suo pastore tedesco, Max. Invece, ha ripreso i minuti prima di avere un vero e proprio attacco epilettico nella sua cucina e il modo in cui Max cerca di avvertirla salendo sul lavandino. “Quando stavo per cadere, lui si è messo sotto le mie braccia per attutire la caduta“, ha raccontato Tina. “L’ha fatto lui di sua iniziativa, non gliel’ho insegnato io”.

Tina ha ripreso quindi un momento davvero sorprendente dove il suo cane le ha salvato la vita. “Quando gli ho detto di scendere, non ha seguito il mio segnale di scendere. È andato dall’altra parte, si è rialzato e io ho pensato: ‘Ok, c’è qualcosa’“. E infatti qualcosa non andava veramente. Grazie al suo istinto è capitato altre volte che Max fosse in grado di percepire l’arrivo di una crisi epilettica, anche prima di lei e si preoccupa di farle evitare i potenziali pericoli che affronta a causa della sua condizione. Per esempio, la sorveglia quando fa il bagno e resta al suo fianco quando ha un’emicrania o non si sente bene.

Fin da quando era un cucciolo, il pastore tedesco è stato estremamente intuitivo. Non ha ricevuto un addestramento professionale per cani da assistenza, ma ha imparato come aiutarla attraverso vari comandi di base. Secondo la Fondazione per l’epilessia, i cani da crisi possono essere addestrati per avvisare i familiari, offrire conforto e sdraiarsi accanto a una persona che sta avendo una crisi come forma di protezione. Un aiuto prezioso per la persona in difficoltà.