Cane rubato in un supermercato con un attacco brutale riunito alla sua famiglia

Una scena inspiegabile avvenuta a North Hollywood, il rapimento è avvenuto sotto gli occhi di tutti

Non possiamo che rimanere particolarmente sconvolti difronte l’ennesima manifestazione della crudeltà umana, una crudeltà che non ha alcuna giustificazione e che ha visto un uomo ed una donna macchiarsi del resto di furto di animali proprio all’interno del supermercato in cui una ragazza era andata per fare la spesa in compagnia del suo Pitbull di 11 anni. Non è chiaro quali siano stati i motivi che hanno portato i due malviventi a pensare di dover rubare il vecchio cane, ma nel farlo i due non hanno mostrato alcuna remora nell’utilizzare le maniere forti.

Una brutta parentesi finita bene per Drake, il Pitbull di 11 anni ha riabbracciato la sua amorevole padrona

La vicenda è avvenuta a North Hollywood in un supermercato della famosissima catena 7-eleven ed è stato ripreso dalle telecamere in tutta la sua brutalità. Come si può vedere dal video, infatti, un uomo ed una donna hanno deciso di rapire Drake, un Pitbull di 11 anni tenuto al guinzaglio dalla sua proprietaria e, nel farlo, hanno utilizzato tutta la brutalità possibile.

L’attacco dei due è apparentemente immotivato, spintonando a terra la proprietaria di Drake e colpendola con violenti calci e pugni, i due hanno afferrato il guinzaglio e portato fuori il cane dal negozio, dileguandosi nel nulla. Immediato è stato l’intervento della polizia che dopo aver visionato i filmati è riuscita in poco tempo a riconoscere ed arrestare la donna.

La ricerca di Drake, invece, è durata due giorni ed ha impegnato le forze dell’ordine di Los Angeles che alla fine hanno avuto la lieta notizia. Il cane era stato, infatti, abbandonato davanti una casa di Orange Country ed è stato riconosciuto dalla proprietaria dell’abitazione che aveva ascoltato la notizia del rapimento in TV.

Dopo la segnalazione la polizia ha provveduto immediatamente a prelevare l’animale e restituirlo alle cure della sua amorevole proprietaria che, seppur ancora malconcia, è corsa alla centrale per riabbracciare il suo fedele amico. Una storia commovente ma che ha destabilizzato allo stesso tempo anche i cittadini, incapaci di giustificare in alcun modo un atto di tale barbarie.

La storia di Drake ha colpito a fondo gli internauti di tutto il mondo, rimbalzando sul web fino a noi e lasciandoci ancora grosso dubbi sulla vera indole della natura umana. Tutto è bene ciò che finisce bene, la cosa più importante, infatti, è che Drake il pitbull abbia riabbracciato la sua proprietaria, questo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della loro risposta ferma nel voler risolvere il caso. Adesso non resta che trovare anche il secondo malvivente per portarlo sotto il giudizio dello stato, nella speranza che la pena sia abbastanza severa da essere ricordata almeno tanto quanto la rocambolesca storia di Drake.