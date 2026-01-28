Cane rubato ad Orvieto ritrovato nel Reatino

Il cane di un proprietario era stato rubato nel territorio comunale di Orvieto, e il proprietario aveva sporto denuncia. I carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri hanno ritrovato l’animale dopo un controllo eseguito a Poggio Bustone.

I militari hanno fermato un’auto che trasportava tre cani e, dopo aver verificato i dati, hanno scoperto che uno di essi era stato rubato a Orvieto. Il conducente del veicolo è stato denunciato per ricettazione e ha affermato di aver trovato il cane in montagna, ma l’animale era ben nutrito, pulito e integrato con gli altri cani, come se vivesse con loro da tempo.

Il cane è stato sottoposto a sequestro penale e affidato al servizio veterinario della Asl di Rieti, in attesa di essere restituito al proprietario. Il proprietario ha ringraziato i carabinieri forestali per la loro attività dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del suo cane.