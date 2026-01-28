12.9 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Animali

Cane rubato ad Orvieto ritrovato nel Reatino

Da stranotizie
Cane rubato ad Orvieto ritrovato nel Reatino

Il cane di un proprietario era stato rubato nel territorio comunale di Orvieto, e il proprietario aveva sporto denuncia. I carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri hanno ritrovato l’animale dopo un controllo eseguito a Poggio Bustone.

I militari hanno fermato un’auto che trasportava tre cani e, dopo aver verificato i dati, hanno scoperto che uno di essi era stato rubato a Orvieto. Il conducente del veicolo è stato denunciato per ricettazione e ha affermato di aver trovato il cane in montagna, ma l’animale era ben nutrito, pulito e integrato con gli altri cani, come se vivesse con loro da tempo.

Il cane è stato sottoposto a sequestro penale e affidato al servizio veterinario della Asl di Rieti, in attesa di essere restituito al proprietario. Il proprietario ha ringraziato i carabinieri forestali per la loro attività dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del suo cane.

Articolo precedente
Irregolarità nelle case vacanza a Roma
Articolo successivo
Sanremo: i favoriti per la vittoria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.