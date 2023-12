Cane ruba il pacco per la consegna: un folle inseguimento

Un cane ruba il pacco per la consegna di un giovane fattorino: quando il ragazzo lo scopre mette alla prova la sua resistenza lanciandosi al folle inseguimento.

Una virale clip apparsa su Instagram – appena due settimane fa – ha conquistato gli utenti in virtù del folle inseguimento di un Pastore tedesco piuttosto ribelle. L’aneddoto è stato in parte filmato dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione privata e in parte da @juicecupbox personaggio famoso che, su IG, ha infine deciso di pubblicare anche la seconda parte dell’accaduto. Il divertente aneddoto ha suscitato l’ilarità di migliaia di utenti oltre che del diretto interessato.

Il cane ribelle ruba il pacco per la consegna: inizia l’inseguimento

Quando il fattorino ha lasciato il luogo prestabilito per la consegna il Pastore tedesco si è lentamente alla pila di pacchi sul portico dell’abitazione privata e ha deciso di prenderne uno allontanandosi. Il proprietario di casa e dunque dei rispettivi pacchi da consegnare si è accorto del fido e ha iniziato a rincorrerlo. I primi tentativi di acciuffare il pacco e il Pastore tedesco non hanno potuto fare a meno di rivelarsi vani. L’agilità del fido e la sua abilità di sgusciare via sul più bello avrebbero reso l’impresa dell’uomo quasi impossibile.

Se un uomo può fare uno scherzo al fido, il fido non sarà di certo esentato da cogliere di sorpresa un uomo. “Non te l’ho portato”, ripete l’uomo al fido mostrando al pelosetto di non volersi arrendere. Il Pastore tedesco si allontana velocemente ogni qual volta il giovane fa un passo nella sua direzione. “Per favore restituisci il pacco“, implora il ragazzo, sperando il che il fido – sereno com’è – gli dia ascolto.

“Ti comporti come se fossi online e hai ordinato questo pacchetto. Tieni le zampe per te“, scrive il diretto interessato su IG tentando di tradurre quello che sarebbe stato il suo primo pensiero dopo essersi accorto che il ribelle fido aveva momentaneamente preso possesso del suo pacchetto.

Il compromesso tra il fido e il destinatario

Il Pastore tedesco – nonostante i numerosi tentativi del ragazzo di riappropriarsi della sua posta – non sembrava in alcun modo intenzionato a lasciar cadere il pacco a terra. Il giovane ha affermato che il pelosetto non mostrava alcuna ostilità nei suoi confronti, quanto un interesse piuttosto spiccato nei confronti del pacco che teneva gelosamente per sé.

Verso la fine del secondo filmato, su IG, il ragazzo inizia una vera e propria conversazione con pelosetto. Si avvicina a lui e abbassandosi al suo livello chiede al Pastore tedesco di restituirgli il pacchetto un’ultima volta. Sembra allora che il fido, dapprima pronto a balzare altrove con tanto di pacchetto, abbia finalmente notato la preoccupazione del giovane e abbia allora deciso di mettere da parte il momento del gioco e assecondare la richiesta dell’uomo.

Il video del fattorino prima che il cane che rubi la consegna è apparso su TikTok grazie alla condivisione di @mary_j1005. Il video è stato reso pubblico dall’utente pochi giorni fa e ha ricevuto – nel frattempo – oltre 5mila apprezzamenti. A questa breve clip, senza audio, è stata sovrapposta la canzone “Big Tiny Little”.