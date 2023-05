cane rischia la vita per atto di crudeltà

Intervento d’urgenza per il cane dal muso squarciato con un coltello: il fido rischia di perdere la vita a causa della più assoluta crudeltà umana.

Lei si chiama Namtan e ha sofferto moltissimo. La pelosetta è stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata vittima di un atto di assoluta e ingiustificabile crudeltà umana. Un uomo l’avrebbe gravemente ferita al muso con un coltello, tagliando di netto il suo naso e lasciando che la sua vita venisse esposta ad alto rischio. Quando i soccorritori hanno ritrovato il fido con il musetto squarciato non sarebbero riusciti a capacitarsi di un gesto a tal punto violento.

Ha il muso squarciato da un coltello: cane rischia la vita per la crudeltà umana

Le ipotesi avanzate dai veterinari in seguito a un primo controllo delle condizioni di Namtan, è risultato che la cagnolina non fosse stata vittima di un atto isolato di violenza, ma – quanto più – di una vera e propria esposizione alla tortura. Ad aggravare ulteriormente le sue condizioni, oltre alle pene fisiche subite, anche uno stato di riserva causato dalle ferite che avrebbero generato un circolo vizioso altrettanto letale dal punto di vista della sua nutrizione.

L’aiuto riservato alla pelosetta, salvata dalla collaborazione di un’esperta équipe di veterinari in Thailandia, è stato parzialmente reso pubblico tramite la condivisione di un video su YouTube. La pagina di @elephantnews ha pubblicato il filmato riassuntivo delle cure impartire al povero Namtan.

Sebbene vi siano altre motivazione che causino la perdita di sangue dal naso nel cane, in questo caso specifico la cagnolina era evidentemente stata trattata in maniera brutale da ignoti, che avrebbero agito per il mero gusto di infliggere dolore al prossimo.

I veterinari hanno spiegato il perché sia fondamentale non sottovalutare dei cambiamenti improvvisi di abitudini alimentari nei nostri animali, sottolineando quando sia necessario preoccuparsi se il nostro cane non mangia.

Infine, nel video in cui si assiste alla lunga lotta per la sopravvivenza di Namtan e al suo percorso di lenta riabilitazione, gli utenti hanno potuto iniziare a gioire per la piccola quando – al termine dell’operazione chirurgica – è stata dichiarata ufficialmente fuori pericolo.

Ora la cagnolina, fortuitamente in fase di totale ripresa, è stata accolta con amore dai volontari nella famiglia del “The Elephant Park Sanctuary” del Paese.