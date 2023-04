Cane rimane paralizzato dopo terremoto in Siria: conquista nuova vita

Il cane Bobby è rimasto paralizzato dopo il tremendo terremoto avvenuto in Siria ma a distanza di due mesi riesce a conquistare una nuova vita.

Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria il 6 febbraio 2023 è stato devastante e molte sono state le vittime. Ad essere colpiti da questo disastro naturale sono stati anche i nostri amici a quattro zampe, e la storia di Bobby sta facendo velocemente il giro del web. Bobby è un cane randagio rimasto paralizzato, salvato dalle conseguenze del terremoto che è riuscito a ritrovare una nuova vita.

Terremoto Siria: cane rimasto paralizzato ricomincia a camminare

L’organizzazione di soccorso partner dell’IFAW, House of Cats Ernesto, ha trovato il cane mentre prestava soccorso ai numerosi sfollati del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Siria e la Turchia. L’organizzazione, inoltre, ha fornito finanziamenti d’emergenza a quattro organizzazioni di soccorso per animali in Turchia e nel nord della Siria per le attività di risposta al terremoto.

Dopo aver trovato il cane randagio in difficoltà, si sono rifiutati di abbandonarlo e lo hanno anche rinominato Bobby. “Quando ci siamo imbattuti in lui che giaceva nel fango ai lati di un campo, ci siamo commossi. Era bagnato fino alla pelle e coperto di fango. Era difficile capire di che colore fosse“, hanno raccontato i volontari. Bobby era paralizzato alle zampe posteriori ed era in grado di muoversi a malapena, tanto che ha pure lottato per sedersi. Trovarlo in quelle condizioni è stato un duro colpo per i volontari, i quali lo hanno portato al rifugio di Ernesto, dove ha ricevuto le cure necessarie, come la somministrazione degli antidolorifici, un bagno caldo e un pasto.

All’inizio Bobby non rispondeva alle cure e alla fisioterapia. “La sua colonna vertebrale è stata schiacciata. Non sappiamo cosa lo abbia ridotto così. È stato il terremoto? Non lo sappiamo“. Il team ha cercato di capire come aiutare Bobby a camminare di nuovo e ha cercato di trovare una sedia a rotelle per cani paralizzati, ma senza successo. Tuttavia, il team è riuscito a trovare attrezzature e un appaltatore locale per costruire una sedia a rotelle apposta per il cucciolo. Grazie alla generosità e al lavoro del gruppo, oggi Bobby è in grado di camminare, correre e giocare con gli altri cani del rifugio. Con il tempo riacquisterà mobilità, ma è un percorso che non affronterà da solo.