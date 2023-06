Cane ricopre la famiglia di baci quando capisce che lo porteranno a casa

Il commovente incontro tra un cane e la sua famiglia affidataria: il cucciolo ricopre i suoi nuovi umani di baci non appena capisce che lo stanno per portare a casa.

Diversi video e immagini condivisi sul web mostrano quanto possano essere felici gli animali quando capiscono di essere stato adottati e di aver trovato una nuova famiglia che si prenderà cura di loro. La gioia provata da questi animali è sempre evidente, ma si manifesta in moltissimi modi diversi. Un cane diventato famoso su YouTube ha ad esempio reagito all’adozione ululando per la gioia e manifestando così a tutti la sua riconoscenza verso chi per anni lo ha ospitato e l’amore per i suoi nuovi umani. A volte invece la felicità lascia senza parole: lo sa bene un dolce cagnolino che per la gioia di essere stato adottato ha cinto in un forte abbraccio l’uomo che ha deciso di prenderlo in affido, ricolmandolo di baci.

La commovente reazione di un cane quando capisce che la famiglia sta per portarlo a casa

La commovente reazione del cucciolo alla vista della sua nuova famiglia affidataria è stata documentata in un video condiviso poi sulla pagina Facebook del rifugio statunitense Soul Dog Rescue (all’account social @Soul Dog Rescue).

La Soul Dog Rescue è, come si legge nella descrizione su Facebook, «un’organizzazione di salvataggio degli animali senza scopo di lucro fondata con la missione di» salvare gli animali in difficoltà e aiutarli a trovare una casa. Il rifugio si trova a Fort Lupton, un centro abitato situato nella contea di Weld nel Colorado (Stato federato situato nella regione delle Montagne Rocciose degli Stati Uniti d’America occidentali).

Come si legge nei post condivisi su Facebook, un paio di settimane fa Shelby Davis, la coordinatrice del Soul Dog Rescue, si è dovuta recare per un evento di lavoro in un città molto distante da casa, dove è arrivata verso le 22 di sera dopo aver guidato per dieci ore da Denver, in Colorado, all’Arizona. Non essendo riuscita a fare il check-in in hotel perché era troppo tardi, Shelby si è trovata ad aspettare a lungo nel parcheggio. Ed è stato proprio in quel momento che la donna si è resa conta della presenza di un cagnolino denutrito e ferito che si aggirava tra i rifiuti alla ricerca di qualcosa da mangiare.

Il cucciolo, coperto di ferite dovute alla rogna e debole a causa della grave denutrizione, è subito andato incontro scodinzolante alla donna che, scesa dalla macchina, gli si stava avvicinando. Shelby ha preso il cagnolino e lo ha caricato sul furgone dopo avergli dato del cibo. Il piccolo quattro zampe, per nulla intimorito, ha accettato di buon grado l’inaspettato aiuto e si è addormentato sul sedile accanto alla sua soccorritrice. Il giorno dopo la donna è tonata a Denver portando con sé il cagnolino per ospitarlo poi al rifugio Soul Dog Rescue. Qui il piccolo, al quale è stato dato il nome di Braydon, è stato visitato e curato. Due settimane dopo il salvataggio, il cagnolino ha trovato una famiglia affidataria che temporaneamente si prenderà cura di lui in attesa che venga adottato definitivamente. L’incontro emozionante tra Braydon e i suoi nuovi umani ha commosso centinaia di utenti del web: il cagnolino, non appena ha compreso che sarebbe stato portato in una casa tutta per sé, ha ringraziato e abbracciato l’uomo che ha deciso di prendersi cura di lui.

Come ha raccontato a The Dodo Molly Steele, la donna che insieme al marito si è offerta come famiglia affidataria, Braydon era talmente felice di essere stato salvato dalla strada che arrivato al rifugio non voleva neanche scendere dal furgone della sua soccorritrice. «Braydon ha subito amato stare con la sua nuova famiglia adottiva. Non smetteva di dare baci e abbracci. Era come se ci conoscesse già», racconta Steele. Quando è arrivato nella sua nuova casa, il cagnolino ha subito fatto amicizia con gli altri quattro zampe della famiglia; così racconta la donna: «Passava da un letto per cani all’altro. Non credo che avesse mai dormito su qualcosa di così morbido. È l’anima più dolce e gentile“, ha detto Steele. “Ama sedersi sul divano e farsi coccolare! Adora anche chiunque incontri e dà loro baci e abbracci. Abbiamo altri tre cani da salvataggio e lui è subito andato d’accordo con tutti loro». Appena Braydon si sarà completamente rimesso in salute, i volontari del rifugio cercheranno per lui un’adozione definitiva, intanto il cucciolo trascorrerà in serenità le sue giornate nella casa affidataria degli Steele circondato dall’amore e dall’affetto che non aveva mai conosciuto prima. (di Elisabetta Guglielmi)