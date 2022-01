Il tenero video di un cane randagio che incontra una donna che decide si salvarlo: non aveva mai sentito il calore di una mano umana

Sul web è diventato virale il video del bellissimo salvataggio di un cane randagio. Pubblicato sulla piattaforma Rumble, si è poi diffuso in tutto il mondo attraverso i social network.

Il cane randagio è stato abbandonato per strada da quella che era la sua famiglia. Si è ritrovato solo e spaventato, a combattere ogni giorno per cercare un po’ di cibo e un posto in cui rifugiarsi.

Ormai diventato sporco e con il pelo aggrovigliato, veniva scacciato dai passanti. Aveva scordato cosa significasse il calore di una mano umana.

Poi un giorno, il destino ha messo un angelo sul suo cammino. Una donna dall’animo gentile, alla sua vista, non è riuscita a rimanere indifferente. Dopo aver provato per giorni a conquistare la sua fiducia, alla fine è riuscita a convincere quel cane randagio a seguirla fino a casa sua.

Il cucciolo era spaventato, ma aveva percepito le sue buone intenzioni.

Nel video diventato virale sul web, si vede la donna lavorare duramente tutto il giorno per strigliare il cane. Quest’ultimo piange e la guarda con gratitudine, come se volesse dirle che sa ciò che sta facendo e sa che gli ha salvato la vita.

Si infila adorabilmente tra le braccia del suo soccorritore mentre lei asciuga il suo pelo, dopo il bagno.

La nuova vita del cane randagio

Un angelo che ha completamente cambiato la vita di un povero cane abbandonato, che sarebbe morto per strada investito o per la troppa fame o si sarebbe lasciato andare a quella grande sofferenza.

Oggi è in buone mani e quella donna ha ricevuto migliaia di messaggi di ringraziamenti da parte di tutti coloro che si sono ritrovati a vedere le tenere immagini. Di seguito, potete vedere il video con i vostri occhi:

Al mondo dovrebbero esistere più persone come questa donna! Non rimaniamo indifferenti dinanzi alla sofferenza di un amico a quattro zampe!