Cane randagio amato dal paese aiuta i bambini per strada ogni giorno

La storia del cane randagio Kupata: il quattro zampe, amato da tutti nel paese in cui vive, ogni giorno aiuta i bambini ad attraversare la strada quando vanno a scuola.

Come testimoniano le centinaia di video e foto che ogni giorno vengono condivise sui social network, gli esseri umani possono solo imparare dagli animali. Cani, gatti e animali di altre specie nella maggior parte dei casi mettono in atto comportamenti altruistici e disinteressati dai quali gli umani dovrebbero trarre esempio. Così è stato per un cane randagio, ribattezzato dagli abitanti del paese in cui vive con il nome di “Kupata”, che tutti i giorni mostra il suo senso civico agli automobilisti, aiutando i bambini ad attraversare la strada in sicurezza, mettendosi coraggiosamente davanti alle auto in transito e abbaiando a quelle che non si fermano.

Il cane Kupata, diventato famoso per il suo senso civico, aiuta i bambini ad attraversare la strada

I video che ritraggono il cagnolino Kupata sono stati condivisi sul web, in particolare sui diversi canali YouTube dei giornali e delle televisioni sia locali sia internazionali, come la Radio Free Europe/Radio Liberty all’account social @rfe-rl.

Come si ricava dai diversi filmati, questo cagnolino randagio vive in un quartiere di Batumi, una città della Georgia la terza più grande del Paese e capitale dell’Agiaria (regione della Georgia sud-orientale che si affaccia sul Mar Nero). Kupata, il cui nome in georgiano significa propriamente “salsiccia” (per questo il cane è spesso conosciuto anche come Sausage, ovvero “salsiccia” in inglese), ha circa sette anni, tutti vissuti in strada. Il video, intitolato «Sausage, The Crossing-Guard Dog Of Batumi» (tradotto in italiano: «Salsiccia, il cane vigile urbano di Batumi»), ha reso Kupata famoso in tutto il mondo dopo aver mostrato agli utenti del web l’impegno e la dedizione con cui questo cane accompagna i bambini a scuola. Le moltissime immagini condivise sui social network mostrano il cane intento ad attraversare le strisce pedonali in compagnia di gruppi di scolaresche, bimbi e genitori con i figli. Il cane cammina accanto ai bambini o li precede; appena arriva un’automobile, inizia ad abbaiare per avvisarli di fermarsi e se qualche automobilista non si ferma subito, lo segue e continua ad abbaiare arrabbiato finché la macchina non rallenta.

Gli abitanti di Batumi, intervistati dal quotidiano locale Georgia Today, raccontano che Kupata vive sotto il portico di una casa della zona e «aiutare i bambini ad attraversare la strada è diventato il suo compito preferito». Nona Zakareishvili, la donna che ospita il cagnolino sotto il suo portico e gli dà da mangiare, ha riconosciuto come Kupata sia estremamente affettuoso e premuroso con i bambini: «Se li vede attraversare la strada, va immediatamente in loro aiuto».

Il senso civico che questo quattro zampe, dal manto bianco e nero e dall’aspetto simile ai cani da caccia, ha dimostrato di avere lo ha reso una celebrità non solo a Batumi. Il Dipartimento del Turismo di Ayaria e le autorità locali hanno realizzato in onore di Kupata una casetta in legno con una stella molto simile a quelle presenti nell’iconica Hollywood Walk of Fame. La grande intelligenza di questo cane gli ha fatto guadagnare il rispetto di milioni di persone in tutto il mondo. Sono moltissime uomini, donne e bambini che quotidianamente si recano nel suo quartiere per incontrare il quattro zampe che ha mostrato di avere più senso civico di tanti esseri umani. (di Elisabetta Guglielmi)