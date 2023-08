Cane randagio affamato osserva passanti pregando di aiutarlo: è straziante

Cane randagio, affamato e ammalato, osserva i passanti sperando di essere salvato: la sua straziante richiesta di aiuto non passa inascoltata.

La vita per i cani randagi è estremamente dura: costretti costantemente a cercare cibo e riparo, devono far fronte alle intemperie, alle strade trafficate e agli esseri umani che li cacciano e allontanano in malo modo. Se per caso ricevono del cibo o un qualsiasi altro genere di aiuto per loro è una immensa gioia, talmente tanto grande a volte da non riuscire a credere a quello che sta loro accadendo. A non capacitarsi della gentilezza che alcune persone hanno avuto nei suoi confronti è stato ad esempio un cagnolino randagio che, ammalato e denutrito, trascorreva le giornate riverso a terra osservando, senza più forze, i passanti.

La nuova vita del cane randagio: salvato da alcuni passanti, Chance si sta adesso riprendendo

La storia di questo povero quattro zampe è raccontata in un video condiviso sui social dal canale YouTube The Penguin all’account @The Penguins, dedicato alla condivisione di contenuti per gli amanti degli animali.

Il filmato, intitolato «Stray Dog Is Most Likely a Victim of Hit And Run, He Watches Pass, Prays to Be Saved One Day» (tradotto in italiano: «cane randagio è molto probabilmente vittima di mordi e fuggi, guarda i passanti, prega di essere un giorno salvato»), mostra il salvataggio del cagnolino randagio al quale è stato dato il nome di Chance.

Ad aiutare il cucciolo sono stati i volontari del rifugio per animali, Pawssion Project Foundation, situato a San Jose del Monte, una città componente delle Filippine situata nella Provincia di Bulacan, nella Regione del Luzon Centrale.

Nella descrizione posta a corredo del video si legge che il cagnolino è un «randagio che molto probabilmente è vittima di un mordi e fuggi. Non possiamo nemmeno immaginare il dolore che ha affrontato per tutto questo tempo». Il cagnetto ha trascorso le giornate in totale solitudine: con gli occhi tristi e spaventati, ha implorato aiuto ai passanti.

A seguito di alcune segnalazioni, un gruppo di volontari di un rifugio della zona è intervenuto in soccorso del quattro zampe, al quale è stato dato il nome di Chance. Ricoverato presso una clinica veterinaria, le condizioni di salute di Chance sono apparse critiche. Le zampe posteriori del cucciolo erano paralizzate, tanto che per spostarsi Chance aveva dovuto trascinarle provocandosi gravi ferite.

Al cagnolino, malnutrito e spossato, sono stati somministrati antiparassitari al fine di guarirlo dagli anchilostomi, vermi parassiti che colpiscono l’intestino del cane (vengono chiamati anche vermi-gancio, o hook-worms, perché sono dotati di una capsula che permette loro di agganciarsi all’intestino dell’animale).

Antidolorifici, vitamine, antibiotici e cure continue hanno permesso a Chance di riprendersi a poco a poco. Il cucciolo ha iniziato a riacquistare peso e a guarire dalle ferite. Il video mostra il momento in cui Chance ha provato per la prima volta una speciale sedia a rotelle che gli permette di camminare tenendo sollevate le zampette paralizzate. Il cucciolo deve ancora sottoporsi a diverse cure, ma al momento sta trascorrendo le sue giornate in tranquillità insieme a una persona affidataria e in compagnia di altri quattro zampe. Il cammino verso la guarigione è ancora lungo, ma Chance lo ha intrapreso nel migliore dei modi. (di Elisabetta Guglielmi)