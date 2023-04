Cane randagio affamato: il poliziotto gli compra del pollo

Il gesto del poliziotto ha scaldato i cuori di tutti gli utenti di TikTok: compra del pollo arrosto per un cane randagio affamato – VIDEO.

Che sia amore verso gli animali o perché non si riesce a stare indifferenti difronte ad un cane in difficoltà, fare la differenza in queste situazioni scalda il cuore. Il video di un agente di polizia che compra un pollo alla griglia per un cane randagio affamato è diventato virale su TikTok. Il filmato è stato condiviso da Darvin.official, alias @darvincondezo, sul suo account personale ed è stato apprezzato da oltre 800 mila persone.

Poliziotto compra il pollo per il cane affamato: il gesto è virale – VIDEO

Il dolce filmato diventato virale sul social network cinese, vede protagonista un cane randagio che fissa l’interno di un ristorante che vende pollo preparato in vari modi. Un poliziotto ha notato il cane e scende dalla sua auto di pattuglia per entrare nel negozio e comprare un pollo arrosto per il randagio affamato. “Non parlano, ma con i loro occhi dicono tutto“, si legge nella descrizione del video.

Mentre il poliziotto esce dal ristorante, il cane gli si avvicina e inizia ad annusare il sacchetto con il pollo all’interno, come se già sapesse che fosse per lui. L’agente tira fuori il cibo e lo mette per terra in modo che il randagio possa mangiare. Gli utenti di TikTok hanno elogiato e applaudito il gesto di questo agente di polizia, presumibilmente di origine peruviana, che descrivono come un esempio da seguire e sperano che più persone lo imitino, anche se non sono agenti di polizia.

@darvincondezo Ellos no hablan, pero con la mirada lo dice todo, gracias @Carlos Chapoñan #patrullando #buencorazon #solidario #empatia #Amor #animal #ayudar #amigodelhombre #hambriento #perro ♬ Emotional songs that gradually rise – toupie

In soli sei giorni dalla sua pubblicazione, il video ha racimolato oltre 800 mila visualizzazioni, più di 115 mila “mi piace” e migliaia di condivisioni e commenti. Tra questi ultimi: “In questo mondo vogliamo più persone come te. Dio benedica il tuo lavoro e la tua vita e continui ad aiutare più animali“; “Che bella persona ci devono essere più di queste persone in questo mondo”.