Elio è un cane poliziotto che ha stupito tutti per aver trovato un bottino senza precedenti durante un controllo di routine.

Ci sono alcune razze di cani che sono più predisposte ad imparare, quindi, sono quelle che maggiormente vengono impiegate nella polizia e nel salvataggio. È il caso di questo labrador, un cane poliziotto che è al servizio della Guardia di Finanza e li aiuta dopo l’addestramento a trovare sostanze stupefacenti nelle auto o altro. Questa volta, durante un controllo di routine, questo cane abilissimo ha trovato un bel bottino che ha fatto notizia in tutto il mondo. Vediamo che cosa è successo e conosciamolo meglio con tutti i dettagli della vicenda qui di seguito nell’articolo.

Elio fa una scoperta incredibile: cane poliziotto trova un bel bottino

Il cane poliziotto di cui stiamo parlando si chiama Elio e fa parte della Guardia di Finanza di Firenze. Lui e i suoi colleghi si trovavano nei pressi di Villa Costanza a Firenze, nella zona di Scandicci, per monitorare i passeggeri in arrivo da tutte le parti del mondo. Il cane ha un addestramento tale che con il suo fiuto può trovare qualsiasi cosa non si possa trasportare sugli autobus.

Secondo quanto riportato da Euronews, i finanzieri hanno fermato un autobus in arrivo come al solito, come prevede il loro lavoro quotidiano, e hanno portato Elio ad annusare tra i bagagli del mezzo di trasporto. Il meraviglioso Labrador Retriever nero si è messo subito alla ricerca e dopo pochi minuti ha trovato qualcosa.

Elio si è fermato in particolar modo su un borsone abbastanza grosso, ha annusato più volte e poi si è messo ad abbaiare. Lo ha fatto due volte, prima verso una borsa e poi verso una seconda. Allarmati dal suo segnale, gli agenti hanno aperto le due valigie e hanno trovato tanti, ma tanti soldi. Si trattava di oltre un milione di euro in contanti. Per l’esattezza, erano 1.075.600 euro.

Le borse appartenevano ad un uomo di nazionalità cinese che viveva da tempo in Sicilia. Interrogato sul misfatto, non ha saputo dare spiegazioni convincenti e la polizia ha aperto un’indagine. Questo è tutto quello che si può sapere al momento.

Nel video che è possibile vedere nell’articolo, si vede Elio mentre scende dal furgoncino della Guardia di Finanza, al guinzaglio, e viene portato tra i bagagli. Ad un certo punto si mette a battere con la zampa e guarda il suo collega contento di aver trovato qualcosa.

I Labrador sono cani molto intelligenti, facili da addestrare e che seguono molto bene le indicazioni degli umani. Per questo sono ottimi cani poliziotto per fiutare cose illegali oppure vengono impiegati nel salvataggio sulle spiagge.

Ormai sono molte le iniziative e le scuole di addestramento di cani che portano avanti questi progetti. Un cane è garanzia di successo in questi lavori, ma anche in altri. Pensiamo a tutti quei cani, anche Pastori Tedeschi, che trovano le persone o che aiutano i soccorritori quando si tratta di persone intrappolate.