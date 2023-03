Cane piange convinto che l’umano sia uscito a giocare senza di lui video

Il video di un cane Golden Retriever, che piange disperato pensando che il suo umano sia uscito a giocare con la neve senza di lui, conquista i cuori degli utenti di TikTok.

Ogni animale domestico, non diversamente dagli esseri umani, ha una propria personalità, con gusti e preferenze diverse dagli altri. Se ad esempio alcuni cani e gatti adoreranno stare al caldo e riposare per molte ore al giorno, altri ameranno correre e giocare anche con la pioggia e con la neve. Quest’ultima ad esempio è proprio la passione di un bellissimo esemplare di Golden Retriever Americano di nome Tucker Denny. Il cucciolo, molto famoso sui social network tanto da avere una sua pagina TikTok personale, ha conquistato i cuori di tutti gli utenti del web con uno degli ultimi filmati che lo ritrae mentre si dispera convinto che il suo umano lo abbia lasciato a casa per andare a giocare da solo con la neve.

Il cane Tucker si dispera pensando che il suo umano l’abbia lasciato a casa per giocare da solo con la neve (VIDEO)

Sull’account TikTok @tuckerdagolden frequentemente vengono condivisi filmati che hanno per protagonista il Golden Retriever Tucker Denny. Il cucciolo vive con la sua famiglia umana a Ogden, una città degli Stati Uniti d’America, capoluogo della contea di Weber nello Stato dello Utah, situata presso la costa orientale del Gran Lago Salato. L’inverno è indubbiamente la stagione preferita dal cagnolino, che ama rotolarsi e giocare in mezzo alla neve che si posa davanti al vialetto di casa.

Questa passione sicuramente non sarà però del tutto condivisa dall’umano che vive insieme a Tucker e che tutte le mattine è costretto a spalare metri e metri di neve per liberare il giardino e lo stradellino davanti alla porta di casa. Ogni volta che l’uomo esce per rimuovere il manto nevoso, il Golden Retriever è pronto a seguirlo. Convinto che sia un gioco piacevole per entrambi, il cucciolo si rotola nella neve appena spalata e saltella attorno al suo umano, che pazientemente prosegue con il suo lavoro.

Pochi giorni fa, l’uomo è uscito a spalare la neve lasciando Tucker chiuso dentro casa. Il cane ha iniziato a ululare disperato come se stesse piangendo. In un breve video caricato su TikTok, girato dalla moglie dell’uomo dal piano di sopra della casa, si può sentire il cucciolo mentre mentre guaisce in modo straziante accucciato davanti alla porta. Nella didascalia posta a corredo del video si legge quanto segue: «Dad was outside shovelling the snow and Tucker really wanted to join him because he thought dad was playing without him» (tradotto in italiano: «Papà era fuori a spalare la neve e Tucker voleva davvero raggiungerlo perché pensava che stesse giocando senza di lui»). Come si può vedere dai filmati successivi, l’uomo alla fine è rientrato e ha portato con sé Tucker, giocandoci insieme mentre continuava a spalare la neve. Cani e umani potranno non avere la stessa personalità o gli stessi gusti, l’importante però è che riescano a condividere momenti importanti esattamente come fanno Tucker e il suo proprietario. (di Elisabetta Guglielmi)