Per fortuna è stato ritrovato sano e salvo e in buone condizioni di salute il giovane cane pastore scappato dopo un incidente a Passo Pennes, in Trentino Alto Adige. Per la famiglia del cucciolotto è stata una lunga notte di attesa e di speranza. Poi la bella notizia del ritrovamento del loro cane, che presto ha potuto riabbracciarli.

La proprietaria del giovane cane pastore è stata in ansia per tutta una notte. Nella giornata di lunedì 13 giugno, in seguito a un incidente stradale che ha avuto luogo a Passo Pennes, in Trentino Alto Adige, del suo cucciolotto si erano completamente perse le tracce.

Beney Axannso, come si chiama il cucciolo di cane pastore, che diventerà da grande un cane di ricerca, era su un rimorchio insieme ad altri tre cani, quando all’improvviso è finito in un burrone. Tutti gli animali stanno bene e non hanno riportato ferite. Ma Beney Axannso, spaventato per l’incidente, è scappato via.

Beney Axannso ha fatto improvvisamente perdere le tracce di sé. Le ricerche del giovane cane pastore sono subito iniziate: la proprietaria è stata affiancata anche dagli operatori del soccorso alpino, che si sono avvalsi persino di un drone per sondare meglio la zona.

Quando si è fatta notte ,i soccorritori hanno dovuto interrompere le ricerche, riprendendo però nelle prime ore del mattino di martedì 14 giugno 2022. Per fortuna, proprio grazie al drone del soccorso alpino, Beney Axannso è stato trovato illeso poco distante dal luogo del sinistro.

Cane pastore scappato dopo un incidente a Passo Pennes: drone ritrova Beney Axannso

A dare alla proprietaria la bella notizia del ritrovamento di Beney Axannso ci hanno pensato i vigili del fuoco dell’Alto Adige. Il cane, dopo l’incidente che ha coinvolto il mezzo su cui viaggiava insieme ad altri tre cani, aveva preso la strada in direzione Sarentino.

Nello stesso passo nella mattina di martedì 14 giugno un altro incidente ha tenuto impegnati i soccorritori: purtroppo un uomo ha perso la vita.