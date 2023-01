Cane paraplegico abbandonato tra la pioggia con la sedia a rotelle

Il povero cane è paraplegico e si muove solo con l’aiuto della sedia a rotelle con cui è stato abbandonato e lasciato tra la pioggia e lo sporco.

Una volontaria di una ONG brasiliana si è trovata davanti all’ennesimo caso di abbandono, ma questa volta era diverso da tutti gli altri a cui aveva assistito. La donna ha scovato un cane paraplegico con tanto di sedia a rotelle abbandonato tra la sporcizia in un giorno di pioggia. L’animale, ricoperto da un panno, bagnato, infreddolito e sporco di feci, è stato prelevato e portato in una clinica veterinaria per accertarsi del suo stato di salute. I volontari della ONG hanno poi sporto denuncia per cercare di trovare il colpevole di tale abuso.

Trovano per strada un cane paraplegico abbandonato sotto la pioggia: la denuncia

Il trend degli abbandoni degli animali domestici, purtroppo, sembra non voler accennare a diminuire. Ogni giorno moltissime persone prendono la terribile decisione di abbandonare per le strade delle città poveri cuccioli, lasciandoli così in balia delle condizioni atmosferiche e dei pericoli. La strada è un ambiente ricco di insidie per tutti ma può esserlo ancora di più per quegli animali che purtroppo non godono di buona salute o, peggio ancora, che presentano disabilità motorie.

A Guarujá, comune brasiliano dello Stato di San Paolo, una volontaria dell’ONG Cia de São Francisco ha trovato per la strada un povero cane paraplegico abbandonato in condizioni terribili.

L’animale è stato abbandonato con la sua sedia a rotelle ed è stato trovato ricoperto da un panno, sporco di feci e completamente bagnato a causa della pioggia. Il fatto che fosse in possesso di tale strumentazione è la dimostrazione che il cane era di proprietà di qualcuno che ha deciso di disfarsene.

Tra i numerosi casi di abbandono a cui erano abituati, questa era la prima volta che si trovavano davanti ad un animale con tali problematiche. Il cane è stato quindi subito tolto dalla strada e portato in una clinica veterinaria per prestargli soccorso e per effettuare dei test utili a scoprire se fosse affetto da altre malattie. Al cucciolo è stato dato il nome di Rubinho, in onore del pilota di Formula 1 Barichello, con la speranza che una volta ripreso possa tornare a correre con la sua sedia a rotelle. Nel frattempo il presidente della ONG ha deciso di sporgere denuncia alle autorità per poter trovare il responsabile dell’abbandono e per accertarsi che venga punito. Quando Rubinho sarà fuori pericolo e si sarà ripreso del tutto, la speranza è quella di trovargli una famiglia in cui possa essere accolto e amato. (G. M.)