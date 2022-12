Cane paralizzato trovato lungo i binari del treno: ora lotta per sopravvivere

Il povero cane è stato trovato lungo i binari ed è paralizzato dalla vita in giù forse a causa dell’investimento di un treno.

Abbandonare un animale è sempre terribile, ma decidere di lasciarlo in un luogo in cui quasi sicuramente non sopravvivrà è davvero disumano. Un povero cane è stato trovato in condizioni critiche mentre giaceva al centro di un binario. L’animale è paralizzato dalla vita in giù probabilmente a causa dell’investimento di un treno. A trovarlo, prendersi cura di lui e a dare la notizia sono stati gli angeli della Philly Rescue Angels INC, un associazione no profit dello stato della Pennsylvania. Il cane, sopravvissuto per miracolo, è ancora in pericolo di vita e i volontari dell’associazione sono alla ricerca di fondi per poterlo aiutare.

Cane trovato lungo i binari del treno con una paralisi continua a lottare per sopravvivere

Ciò che ha vissuto il cane trovato dai volontari della Philly Rescue Angels INC deve essere qualcosa di davvero terrificante! Il povero animale è stato abbandonato in un luogo in cui è un vero e proprio miracolo che sia sopravvissuto. Purtroppo però le sue condizioni sono molto gravi e non può ancora dirsi fuori pericolo. L’animale è stato trovato mentre giaceva al centro dei binari del treno della stazione di Lawndale – in Pennsylvania – lungo la linea Fox Chase della SEPTA. A causa della terribile esperienza appena vissuta il cane era molto spaventato ma ha lasciato che i volontari si avvicinassero a lui per dargli da mangiare e prestargli soccorso.

Il povero animale, chiamato in seguito Lucky, è paralizzato dalla vita in giù e questo probabilmente a causa dell’investimento di uno dei treni che passano quotidianamente sui quei binari. A fianco a lui sono stati rinvenuti un guinzaglio e un collare, chiaro segno che qualcuno ha volontariamente deciso di abbandonarlo lì.

Nella sua immensa tragedia, Lucky è stato davvero fortunato, o meglio, molto forte e coraggioso da riuscire a salvarsi in un luogo così pericoloso.

L’animale infatti è riuscito a sopravvivere a chi sa quanti treni passati da lì nonostante la sua paralisi. Ogni qualvolta sentiva che uno dei convogli stava per arrivare l’animale alzava la testa per poi abbassarsi al centro dei binari riuscire così a non essere schiacciato.

Nonostante sia riuscito a sopravvivere, le sue condizioni sono molto preoccupanti.

Dopo che i volontari della Philly Rescue Angels INC lo hanno trovato, hanno deciso di trasferirlo immediatamente al Ryan Hospital di Penn Vet in cui è in cura presso l’unità di terapia intensiva. I medici che hanno in cura il povero Lucky non possono assicurare nulla sulla qualità della vita a lungo termine del cane, in quanto sono ancora sconosciuti i problemi di salute associati alla lesione del midollo spinale. Nonostante questo, i veterinari dell’unità di chirurgia ortopedica stanno facendo tutto quello che è nel loro potere per riuscire a salvarlo.

Nel frattempo gli angeli della Philly Rescue Angels INC sono alla ricerca di donazioni per poter pagare le operazioni necessarie. (G. M.)