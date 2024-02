Cane o moto? Il Golden Retriever la imita alla perfezione e scatena TikTok

Mai sentito un Golden Retriever che imita una moto? La sua performance fa il giro dei social e diventa il cane più famoso di TikTok.

Il Golden Retriever è una delle razze canine più popolari in tutto il mondo. È un esemplare molto attivi nella caccia e nel lavoro sul campo, come guida per i non vedenti e nelle attività di ricerca e salvataggio, ama le regole ed essere utile alla comunità e regala un amore spropositato alla famiglia di cui fa parte. Il suo carattere è estroverso, affidabile, desideroso di compiacere e relativamente facile da addestrare.

Ha un approccio gioioso e giocoso alla vita e mantiene questo comportamento anche in età adulta. Una razza che regala mille emozioni e diverse testimonianze appaiono ogni giorno grazie ai social network.

Imita una modo in modo perfetto: la performance del Golden Retriever

Il Golden Retriever è noto per la sua intelligenza ma anche per la sua vivacità e voglia di giocare. In questo momento il Golden più famoso di TikTok è chiamato Hot Dog e la sua proprietaria si diverte a pubblicare clip brevi sul suo account personale @hotdog_golden.

Nelle clip pubblicate si può vedere chiaramente come questo Golden dimostri di possedere tutti i tratti caratteristici della razza. Soprattutto, esalta il suo lato divertente e imitativo. Uno dei video andati virali, si vede Hot Dog che viene interpellato dalla sua mamma umana: “Come fa la moto?” e la risposta è spiazzante, lasciando il web a bocca aperta.

Il video mostra il divertente Hot Dog che, dopo la richiesta, imita alla perfezione il rumore di una moto. La sua immediata risposta scatena la risata della proprietaria, dei presenti fino a diffondersi in tutta TikTok.

Da quanto è divertita, le è venuto persino da chiedere al cane se stesse accelerando, dopo aver notato un rumore più insistente.

La simpatia del Golden Retriever ha conquistato tutto il social network arrivando a raggiungere quasi 1 milione di visualizzazioni, mi piace e migliaia di commenti. La community di TikTok, infatti, si è trovata d’accordo sulle straordinarie doti del quattro zampe e affermando che i Golden Retriever sono tutti uguali. Il loro lato esilarante, divertente e giocoso non cambierà mai!