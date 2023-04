Cane morso durante la passeggiata, la sua famiglia lancia l’allarme

Il morso di un serpente, atipico per la località, causa immediate ripercussioni al loro cane durante una passeggiata in famiglia: scatta l’allarme sul territorio.

La coppia di proprietari di un pacato esemplare femmina di Bracco ungherese hanno vissuto dei momenti di forte spavento, lo scorso 18 aprile, quando l’incolumità della loro cagnolina è stata esposta a un preoccupante rischio durante un’abituale passeggiata in famiglia. Kaia, la pelosetta, era in compagnia dal suddetto gruppo di umani amanti della natura, nel momento in cui è stata sorpresa dall’atipica presenza – in quei luoghi – di un un rettile velenoso. Il serpente – identificato successivamente come un Marasso – avrebbe sferrato un profondo morso sul musetto di Kaia provocando, in soli 30 minuti, una serie di preoccupanti effetti sulla sua salute.

Non avendo assistito visivamente al momento dell’aggressione del rettile, i genitori umani di Kaia hanno iniziato a comprendere che qualcosa non stesse andando per il verso giusto soltanto quando la cagnolina ha iniziato a mostrarsi notevolmente affaticata durante il cammino. La perdita repentina di forze nell’esemplare è stata accompagnata da una pressoché totale immobilità provocata dalla messa in circolo del veleno del Marasso nel suo flusso sanguigno della cagnolina.

I padroncini di Kaia non avevano inizialmente previsto di condividere l’accaduto in maniera pubblica. Eppure, date le gravi ripercussioni del morso del serpente velenoso sulla loro cagnolina, hanno infine deciso di pubblicare un resoconto dell’incidente avvenuto a Galston, una cittadina del sud della Scozia. Il loro obiettivo è stato quello di esortare gli abitanti del posto a essere “consapevoli dei pericoli che potrebbe generare un morso di serpente” invitandoli inoltre a “informandosi con anticipo su come poter intervenire nel caso questo accada“.

Oltre alle ripercussioni causate dal veleno – tra cui: vomitino, forte dolore e immobilità – la ferita di Kaia si dimostrava profonda al punto tale da lasciar comprendere ai presenti di come i due denti sporgenti e acuminati del rettile fossero riusciti a perforare anche la pettorina del cane.

Kaia aveva urgente bisogno che le venisse somministrato quanto prima un apposito antiveleno, ma – trovandosi lontana dal centro abitato più vicino – le cose si sono rivelate più complesse del previsto. Per fortuna la famiglia ha ricevuto l’aiuto di due abitanti del posto che hanno guidato lei e la sua famiglia fuori dall’ambiente rurale in cui si trovavano e, in seguito, dai loro veterinari di fiducia.

Dopo essere stata soccorsa e medicata, come hanno rassicurato i padroncini della cagnolina su Facebook, Kaia ha finalmente potuto iniziare un breve percorso di riabilitazione in casa. Ora, a distanza di una settimana: periodo di degenza per Kaia raccomandato dai veterinari – sembra che la situazione si sia per lei completamente ristabilita.