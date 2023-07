Un’attesa che consuma l’anima: un cane ospite di un rifugio da ormai più di 630 giorni morde la sua coperta per lenire la solitudine

Un’attesa senza fine quella di Snoopy, che sta rubando i giorni e la speranza che qualcosa possa cambiare.

Il tenero cagnolino di ormai nove anni è ospite della Benton-Franklin Humane Society, un rifugio della città di Kennewick nello stato di Washington da ormai più di 630 giorni.

Il pelosetto è giunto in struttura come trovatello e da allora non ha mai ricevuto alcuna richiesta di adozione. Nonostante l’affetto e le cure dei volontari, tenere accesa la speranza non è sempre semplice per il povero cane che spesso morde la sua coperta per lenire la solitudine.

Ospite da più di 630 giorni al rifugio: cane morde la coperta per lenire la solitudine

Il dolce cagnolino vorrebbe trovare la sua famiglia per sempre, ma i volontari temono che la sua patologia possa disincentivare le persone ad accoglierlo nella propria casa.

Il quattro zampe è affetto dalla sindrome di Cushing e presenta alcuni disturbi visivi e uditivi legati alla patologia. La condizione di Snoopy, però, è facilmente gestibile attraverso l’opportuna terapia e una dieta specifica, quindi il personale del rifugio continua a lanciare appelli per esaudire il sogno del pitbull e trovare la famiglia perfetta per lui.

Un post social scritto da un portavoce dell’associazione recita: “Snoopy desidera ardentemente una casa amorevole, ma deve essere la casa giusta. Gli è stata diagnosticata la sindrome di cushing e avrà bisogno di farmaci per il resto della sua vita. Sappiamo che, per molti, le esigenze di Snoopy sono un compito arduo da soddisfare. Nel frattempo, Snoopy rimarrà con noi al bfhs dove sarà amato e curato fino a quando non sarà adottato.”

Di recente un video pubblicato da una delle volontarie del rifugio è diventato virale, smuovendo il cuore di molti utenti social.

@juliesaraceno2 Snoopy is looking for an end of life foster or adopter. He has cushings disease, so he has problems with his vision, hearing and weight. Please share so we can find the right person for him. #seniordogsrule #shelterdogsrock #adoptashelterdog #tricitieswa ♬ the winner takes it all – november ultra

Il filmato mostrava proprio uno di quei momenti in cui Snoopy morde la sua coperta per ‘calmare la sua anima’. Purtroppo nonostante l’enorme risonanza ottenuta sui social, il video del cagnolino non ha raggiunto i suoi futuri proprietari.

Il personale dello Staff però non si arrende e continua a pubblicare altri teneri momenti del pelosetto, sperando che prima o poi riescano a toccare il cuore delle persone giuste per il dolce pitbull.

@juliesaraceno2 Goals. #shelterdogsrock #seniordogsrule #adoptashelterdog #tricitieswa ♬ Married Life (From “Up”) – Sergy el Som

Nel frattempo, Snoopy è ancora in attesa e spera che proprio oggi sia il giorno in cui la sua famiglia arriverà per portarlo via dal suo box.