Cane marca il territorio: un istante dopo la sua vita è in pericolo

Il video del cane che corre in un viale trafficato ha fatto preoccupare migliaia di utenti del web: la vita del cucciolo è stata messa in pericolo da due immense ruote che si sono staccate da un camion in seguito a un guasto meccanico.

La maggior parte dei video che hanno per protagonisti gli animali e che vengono condivisi sui social network ottiene spesso milioni di visualizzazioni. Questi filmati infatti sono in grado di suscitare felicità negli utenti del web, tristezza, commozione o paura. A determinare quest’ultimo sentimento è stato ad esempio un video proveniente da Irapuato (un comune dello stato di Guanajuato, nel Messico centrale) condiviso su TikTok dall’utente @manucorazonnegro. Le immagini, che hanno fatto preoccupare moltissime persone, mostrano un cagnolino intento a sfuggire da un inseguimento mortale.

Cane in pericolo corre all’impazzata inseguito dagli pneumatici di un camion: il video del povero cucciolo

Il video, della durata di pochi secondi, è stato realizzato da un passante che si è trovato ad assistere esterrefatto alla scena. La ripresa è stata fatta da lontano, quindi non si riesce a vedere bene il cagnolino protagonista, un cucciolo di taglia piccola dal manto marroncino simile a un Pinscher.

Ciò che si vede chiaramente è invece la corsa all’impazzata del povero cagnolino dovuta a un motivo piuttosto insolito. A causa di un guasto meccanico, gli enormi pneumatici posteriori di un camion si sono staccati iniziando a rotolare sulla strada. Lo sventurato cagnetto, che si era avvicinato alle ruote del camion poco prima che si staccassero per marcare il territorio, si è ritrovato inseguito dagli pneumatici.

Il piccolo ha iniziato così a correre terrorizzato lungo la strada trafficata, girandosi di tanto in tanto a vedere se il “nemico” lo stesse ancora inseguendo. Per fortuna il cagnolino è arrivato in un parcheggio dove è passato in mezzo ad alcune vetture ferme. Qui le ruote si sono fermate dopo essere andate a sbattere contro il rimorchio di una motocicletta, facendola rovesciare a causa dell’urto. Solo a quel punto il cagnetto ha potuto riprendere fiato: girandosi indietro, ha visto che le pericolose ruote erano state bloccate. Il breve filmato di cui è stato protagonista ha fatto il giro del mondo ricevendo oltre duecento mila visualizzazioni. (di Elisabetta Guglielmi)