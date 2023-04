Cane mangia l’alluce al papà umano e gli salva la vita storia incredibile

L’incredibile storia di un cucciolo di cane che ha mangiato l’alluce del suo papà umano: in questo modo gli ha salvato inconsapevolmente la vita.

Cambridge, Regno Unito. Un paio di giorni fa una donna è rientrata nella sua abitazione quando si è trovata di fronte agli occhi una scena spaventosa. Il sangue ricopriva tutto il pavimento del salone, mentre il marito, sdraiato sul divano, continuava a dormire impassibile. Il loro cucciolo di cane, un Bulldog di sette mesi di nome Harley, aveva rosicchiato fino all’osso l’alluce del suo papà umano senza che questi se ne accorgesse. A svegliare l’uomo sono state solo le urla della moglie. Quanto era accaduto, come spiegato dai coniugi quando hanno raccontato la loro storia, aveva salvato la vita di David.

L’incredibile storia del cucciolo di cane Harley e del papà umano che gli deve la vita: David scopre di avere il diabete grazie ad Harley

A diffondere l’incredibile storia sono state foto e post che, condivisi sui social, hanno fatto il giro del mondo.

Il protagonista della vicenda è David Lindsay, un uomo di sessantaquattro anni, muratore in pensione, padre di cinque figlie e nonno di undici nipoti, che ha scoperto di soffrire di diabete grazie al suo cucciolo di Bulldog di nome Harley. Pochi giorni fa, colto da un momento di sonnolenza, David si è addormentato sul divano. Senza che avesse la possibilità di accorgersene, il cagnolino gli si è avvicinato e ha iniziato a mordicchiare per gioco i suoi piedi come avrebbe fatto con un qualsiasi altro oggetto. Dal momento che non ha ricevuto lamentele dal suo umano, il piccolo Harley ha proseguito indisturbato per un paio di ore, arrivando a ferire gravemente l’alluce e a fratturarne l’osso.

Nonostante il piede gli sanguinasse copiosamente, David non si è potuto accorgere di nulla a causa di una grave stenosi delle arterie delle gambe, che ha scoperto di avere solo arrivato al pronto soccorso. Portato d’urgenza all’ospedale di Addenbrooke dalla moglie spaventata, l’uomo è stato subito curato. I medici hanno detto che il cane in qualche modo ha salvato la vita al suo umano.

A causa del diabete, David ha rischiato di perdere la gamba. Rendendosi conto di avere il piede completamente insensibile al dolore tanto da non essersi accorto di quanto il cucciolo stava facendo, l’uomo ha potuto scoprire di avere il diabete. «Dovete riderci sopra. Mi ha fatto solo un favore masticandomi l’alluce», dice David a famigliari e amici che vanno a fargli visita in ospedale. Nonostante quanto accaduto, l’uomo ha già assicurato a tutti che non ha nessuna intenzione di abbandonare il cagnolino a cui deve la vita. Al momento è ancora ricoverato in attesa di terminare la cura antibiotica per scongiurare il rischio di infezioni e in attesa di essere sottoposto a un intervento di angioplastica. Tra pochi giorni, però, potrà tornare a casa e in breve tempo, si rimetterà completamente in salute. Sono molti i casi testimoniati sui social network di cani che in modo esplicito si sono resi conto dei problemi di salute dei loro proprietari, aiutandoli e spesso addirittura avvertendoli di un pericolo. Questo è esattamente quanto accaduto al cane Cheyenne che ha salvato la vita al suo umano, svegliandolo nel cuore della notte: l’uomo sarebbe morto a causa di un infarto se non fosse stato per il cagnolino, che, capendo che qualcosa non andava ha fatto in modo di avvertirlo. In modo diverso, è anche quanto ha fatto una cagnolina di nome Ruby, la quale, pochi giorni dopo essere stata adottata dal rifugio, si è comportata da vera eroina salvando il suo nuovo umano per due volte consecutive. Dopo che l’uomo a causa di una malattia era svenuto (e una volta rimasto intrappolato in un fosso), la cagnetta ha avvertito i soccorritori scortandoli dal suo umano. (di Elisabetta Guglielmi)