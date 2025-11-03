Cane maltrattato a Trabia, attivisti denunciano il caso

Attivisti di Stop Animal Crimes Italia sono intervenuti a Trabia dopo segnalazioni di cittadini riguardo a un cane bloccato dalla catena a cui era legato. Il cane, attorcigliato, non riusciva a muoversi. Dopo aver contattato il 112, la Polizia Locale è giunta sul posto. Un agente, pur restando al di fuori della proprietà, ha invitato un attivista a scavalcare per liberare l’animale.

Pochi giorni dopo, i volontari sono tornati e hanno trovato il cane ancora nella stessa situazione. Il proprietario del cane ha dichiarato di legarlo perché “rompe tutto”. Successivamente, il cane non era più legato ma rinchiuso in un box di costruzione improvvisata, con pareti costituite in parte da reti da materasso. La situazione è peggiorata quando il cane è scomparso.

L’associazione ha presentato un esposto ai Carabinieri di Trabia, denunciando il proprietario per maltrattamento e abbandono di animali. Questa segnalazione arriva in seguito a un recente inasprimento delle pene per tali reati, secondo una nuova legge. L’esposto richiede anche accertamenti sulla condotta della Polizia Locale, che non ha apportato miglioramenti alla situazione dell’animale.

Gli attivisti hanno espresso la loro indignazione: non si può accettare che nel 2025 un cane viva in queste condizioni, legato a catene o rinchiuso in un box pericoloso, con una cuccia inadeguata. Hanno messo in discussione l’efficacia dei controlli sulle leggi a tutela degli animali e la responsabilità dell’ente preposto, accusando la situazione di essere trattata come una mera formalità.