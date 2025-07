Cane maltrattato a Moglia salvato grazie ai Carabinieri

Un recente intervento dei Carabinieri Forestali ha portato alla scoperta di un cane di razza American Staffordshire rinchiuso in condizioni inaccettabili a Moglia, in provincia di Mantova. L’animale è stato trovato all’interno di una gabbia di dimensioni ridotte, con misure 90x60x60 centimetri, in una stanza completamente buia e accatastata di escrementi, senza accesso a acqua né cibo.

Il cane presentava ferite sul muso, indicative di maltrattamenti, probabilmente causate da una corda o da una fascetta troppo stretta. Le forze dell’ordine hanno avviato un’azione legale contro un uomo di 33 anni, proprietario del cane, denunciato per maltrattamento.

Grazie all’intervento dei veterinari dell’Ats Val Padana, l’animale è stato estratto dalla sua terribile situazione e ora è sotto la custodia dell’associazione “4 Zampe nel Cuore Italia O.D.V.”, che si occuperà della sua riabilitazione e assistenza.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di attenzione al maltrattamento degli animali, evidenziato anche da un altro recente intervento dei Carabinieri a Borgo Virgilio, dove una donna è stata denunciata per detenzione illegale di tartarughe protette. Queste azioni sono state rese possibili grazie alle segnalazioni di cittadini che hanno scelto di non ignorare le sofferenze degli animali.