Cane malato e sfigurato abbandonato in discarica: le immagini vergognose

Trovano un cane malato all’interno di una discarica a cielo aperto: le condizioni dell’animale sfigurato e poi abbandonato.

Il 3 gennaio sono stati resi pubblici gli angoscianti e destabilizzanti scatti del “primo, drammatico recupero” di un esemplare barbaramente abbandonato in questo 2023. Le immagini sono state pubblicate da ENPA (Ente Nazionale per la Protezione Animali) e documentano il salvataggio di un cane sfigurato tra cumuli di rifiuti.

Cane malato e sfigurato viene abbandonato in una discarica: le immagini vergognose

Il povero cane, un esemplare monossoide dal pelo marrone, è stato ritrovato dai volontari ENPA in una situazione di grave deperimento. L’animale era stato avvolto in una coperta che limitava i suoi movimenti e infine lasciato all’interno di una discarica a cielo aperto in territorio pugliese.

Il cumulo di spazzatura si trova in una località di aperta campagna, nei pressi “dell’impianto di Mercegaglia” a Borgo Mezzanone, e sarebbe stato raggiungo – nei giorni scorsi – dall’insensibile padrone dell’animale che avrebbe voluto, senza mezzi termini, sbarazzarsi di lui gettandolo nella discarica. Come se fosse, anch’esso, un rifiuto di cui doversi disfare in seguito alle feste natalizie.

A una cinquantina di chilometri da Manfredonia i volontari ENPA hanno dato assistenza al pelosetto, al quale inoltre – al di là di essere stato già indifesa vittima di un crudele destino, a lui riservato da chi avrebbe dovuto amarlo, se nessuno si fosse accorto in tempo della sua situazione – erano state amputate entrambe le orecchie.

“L’inciviltà continua“, dunque, come riporta in didascalia l’ENPA di Manfredonia. Purtroppo il raccapricciante episodio del monossoide, ritrovato smunto e malato nella discarica, sarebbe stato – difatti – stato soltanto il primo di una lunga serie. Gli abbandoni di animali verificatisi nell’ultima settimana avrebbero rappresentato un preoccupante segnale dall’allarme per le organizzazioni in difesa dei maltrattamenti dei loro diritti su tutto il territorio.

In constante aumento, dopo il Natale, sarebbero soprattutto i cuccioli lasciati da soli e indifesi in strada. Questi sarebbero stati probabilmente offerti in dono e di certo non rispettando i principi di una volontaria adozione, remando quindi contro – a pieno titolo – alle numerose campagne di sensibilizzazione, per prevenire tale fenomeno, diramate dagli enti di riferimento durante lo scorso mese di dicembre.