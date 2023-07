Cane malato di tumore lasciato a morire, trovano in casa altri 12 cani

Un cane malato di tumore è stato lasciato morire in un appartamento: quando gli agenti irrompono in casa ne scoprono altri 12.

Sono 12 i cani tratti in salvo da un’abitazione privata. Gli animali sono stati trovati dagli agenti di Polizia in condizioni terrificanti alla fine del mese scorso. Il 20 giugno “ABC 7 Chicago” ha trasmesso in onda un servizio televisivo per denunciare l’accaduto. Malati, gravemente denutriti ed evidentemente maltrattati, gli esemplari di quattro zampe erano stati rinchiusi in un appartamento di un uomo, già precedentemente indagato per crudeltà sugli animali.

Cane Climax malato di tumore e lasciato a morire in casa, gli agenti trovano altri 12 cani in condizioni disumane

Dopo alcune segnalazioni inoltrate da parte dei residenti della zona e un’indagine preliminare svolta da parte delle autorità competenti di Chicago, l’abitazione privata dell’uomo è stata perquisita e infine posta sotto sequestro dalla Polizia.

All’interno dello stabile ha inorridito gli agenti la situazione clinica di un American Bully. L’animale da compagnia, di nome Climax, soffriva a causa di un tumore mammario all’ultimo stadio. Quando l’esemplare è stato prelevato dai volontari della Protezione Animali del posto non ha potuto ricevere trattamenti che permettessero al Bulldog americano di avere salva la vita. Per tal ragione l’équipe veterinaria ha preso in considerazione l’idea di attenuare le atroci sofferenze vissute fino a quel momento dall’animale e di inevitabilmente ricorrere all’eutanasia.

Fra gli altri 11 esemplari, anche un Bulldog francese e un Doberman adulto. A seguire quattro cuccioli di American Bully. Ciascuno dei pelosetti aveva perduto gran parte della loro massa muscolare a causa delle condizioni di pressoché assoluta immobilità a cui erano stati costretti all’interno dell’appartamento.

L’indagine – che ha poi permesso alla maggior parte degli esemplari di essere tratti in salvo dalla Polizia e consegnati nelle mani di esperti per la salvaguardia degli animali sul territorio – avrebbe avuto inizio nel mese di marzo del 2023, per mostrare, infine, i primi effettivi risultati soltanto nel corso delle ultime settimane. Sarebbero ben 3 i capi maggiori d’accusa mossi finora contro il proprietario dell’abitazione dove vivevano – in condizioni disumane – i 12 esemplari.

Non tutti gli esemplari sono riusciti a sopravvivere in seguito al loro recupero d’urgenza, mentre alcuni di loro – negli ultimi giorni – avrebbero iniziato a mostrare i primi incoraggianti segni di ripresa di risposta alle cure impartite dal “Country Animal Service” di Chicago. Appena le loro condizioni di salute lo permetteranno i volontari dell’associazione no-profit valuteranno un piano di adozioni mirato a lasciare che gli animali da compagnia maltrattati possano beneficiare di una nuova casa per sempre dove finalmente potersi sentire al sicuro.

Tutte le informazioni pubblicate sul loro recupero e sulla loro graduale ripresa sono state riportate in rete dai portavoce dell’Associazione. Mentre, per quel che riguarda nello specifico le immagini di alcuni dei pelosetti sopravvissuti alla dilagante incuria e crudeltà, sono state condivise anche dalla pagina ufficiale YouTue della “ABC 7 Chicago”, grazie a un video riassuntivo pubblicato lo scorso 20 giugno.