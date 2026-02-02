Cane lupo ucciso a San Giuseppe

Il caso della gang del Boario ha preso una svolta inaspettata con l’arresto di un ventiduenne di origini tunisine, considerato il capo della gang di San Giuseppe. Il giovane, uscito recentemente dal carcere di Montacuto, sembrava aver intrapreso un percorso di recupero attraverso la messa in prova alla Caritas, ma nel tempo libero si è dedicato alla regia di un video trap che gli è costato l’ennesimo scontro con la giustizia.

Nonostante un curriculum già segnato da precedenti per droga, furti e atti di violenza, ha scelto di sfidare le istituzioni ostentando ricchezza facile, abuso di alcolici e armi. Un particolare che ha gelato il sangue dei residenti è la presenza di un animale, probabilmente un cane lupo morto, in una sequenza del video.

L’evento è stato segnalato da un automobilista che si è visto sbarrare la strada dal giovane, a dorso nudo e pistola in pugno, che fermava l’auto di un complice puntandogli l’arma. Il vicesindaco Samuele Animali ha sottolineato la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e ha ricordato l’imponente lavoro di riqualificazione che l’amministrazione sta portando avanti nella zona, con iniziative come cinema, mercatini, progetti di rigenerazione e il recupero dell’area archeologica. Il vicesindaco ha anche menzionato il progetto “Desteenazione”, che mette in campo operatori di strada per i minori a rischio. L’esito delle perquisizioni ha allontanato le paure più fosche e ha dimostrato che il lavoro delle autorità è stato efficace nel contrastare la gang del Boario.