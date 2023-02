La parola magica di un uomo salva la vita di Zeus: il cane lupo saluta finalmente Potter nel giorno più bello della sua esistenza.

Sembrava un sogno irrealizzabile e invece Zeus, un meraviglioso incrocio tra un Husky, un lupo selvatico e un Pastore Tedesco, è riuscito a sfuggire alla sua precedente – e seppur non volontaria – condizione di abbandono, superando i suoi limiti fisici e – miracolosamente – quelli legislativi che lo avrebbero destinato a rimanere solo per tutta la vita.

Cane Lupo saluta Potter: Zeus nel giorno più bello della sua vita – VIDEO

Con delle condizioni di salute non stabili, “che lo rendono soggetto a convulsioni” costringendolo ad assumere mirati farmaci per evitare danni significativi, l’incrocio avrebbe dovuto confrontarsi anche con un’ulteriore e non meno importante problematica.

Possedere privatamente Zeus – un esemplare ibrido – sarebbe infatti illegale nel Connecticut, ed è per tal ragione che i responsabili del rifugio per animali a Middletown, negli Stati Uniti, hanno trovato un modo ingegnoso per evitare che l’esemplare rimanesse recluso per sempre nella struttura.

L’unica soluzione efficace, per permettere a Zeus di essere adottato, sarebbe stata dunque quella di trasferirlo in un altro Stato, ad esempio – come avevano indicato precedentemente i volontari occupatisi di lui – nei limitrofi Vermont e New Jersey. La richiesta, dopo una lunga e preoccupante attesa, è finalmente stata accolta.

La bella notizia dell’adozione di Zeus, che saluta per sempre il rifugio di Rhode Island, è stata resa ufficiale lo scorso 6 gennaio, tramite il profilo Facebook di “Potter League for Animal“. Il quale ha annunciato – tramite un video e alcune immagini simbolo, evidentemente adatte a descrivere ora alla perfezione il suo sentito arrivederci – “Zeus va a casa!“.

“Grazie a tutti coloro che hanno condiviso in lungo e in largo” scrivono – sul finale – gli ingegnosi portavoce della struttura-rifugio, dimostrandosi infinitamente orgogliosi dell’apporto degli utenti – bendisposto e solidale – per far sì che la difficile situazione di Zeus non passasse inosservata. Voltare pagina in modo sicuro, il mese scorso, avrebbe dato al quattro zampe, infine, la tanto desiderata possibilità di una poter beneficiare di una nuova vita. Un futuro di libertà con un nuovo padroncino, stavolta residente nel Vermont, che possa prendersi cura di lui a 360°.