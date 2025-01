Cane legato e trascinato da un’auto

Un uomo alla guida di un’auto ha costretto un cane Lupo cecoslovacco, legato al guinzaglio, a correre sul cavalcavia dell’A22 a Carpi. L’episodio è stato documentato da due ragazzi di 26 anni che, dopo aver assistito alla scena, hanno allertato le forze dell’Ordine. Il cane, visibilmente in difficoltà, correva tra le auto in movimento a una velocità di circa 40 km/h, esponendosi a gravi rischi, soprattutto in curva. I due ragazzi, Christian e Martina, hanno convinto il conducente a fermarsi, salvando così la vita al povero animale.

Il guidatore ha giustificato il suo comportamento, affermando che il cane era scappato e che questo fosse l’unico modo per riaccoltarlo. Inoltre, ha insultato i giovani per essersi intromessi nella situazione. Risulta che l’uomo fosse già noto per comportamenti simili, aumentando l’indignazione per quanto accaduto. Ora rischia di essere denunciato per maltrattamento animale, e le immagini del video sono attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti.

Sfortunatamente, questa non è la prima volta che si verificano episodi simili, e si spera che la denuncia pubblica e il clamore sui social portino il Governo a inasprire le pene per i crimini contro gli animali. Il gesto coraggioso dei due ragazzi potrebbe contribuire a una maggiore sensibilizzazione e a cambiamenti normativi necessari per proteggere gli animali da simili atrocità in futuro.