Cane legato all’auto e trascinato per le strade: residenti sotto shock

Un atto di violenza inaudita ha visto protagonista un cane meticcio di nome Rambo, trascinato legato a un’auto per le strade del comune di Cassano delle Murge. La crudeltà di alcuni esseri umani ha portato a una scena straziante che solo l’intervento dei carabinieri ha impedito di trasformarsi in una tragedia ancora più grave. Il 3 gennaio, il cane è stato legato da uno dei suoi proprietari e trascinato sull’asfalto, mentre i passanti, inermi, assistevano senza poter intervenire.

Le persone che si trovavano nei dintorni hanno cercato di fermare il conducente, ma ai loro tentativi non è seguita alcuna risposta. L’animale, prigioniero di un guinzaglio, è stato trascinato per diversi metri, esponendosi a gravi ferite. Fortunatamente, alcuni testimoni hanno avvertito le forze dell’ordine riguardo alla situazione, che si sono immediatamente mobilitate per fermare la folle corsa. Gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo, costringendo il conducente a fermarsi e a svelare la brutalità del suo gesto.

Quando i malfattori sono stati arrestati, non sono riusciti a fornire spiegazioni logiche per la loro azione, evidenziando come la crudeltà possa rimanere inspiegabile. Rambo è stato subito soccorso e trasferito a una struttura medica locale, il Dog House, dove ha ricevuto le cure necessarie per le gravi ferite riportate. Anche se attualmente non è in pericolo di vita, la sua convalescenza si preannuncia lunga e difficile. I due responsabili dell’accaduto, oltre a subire l’indignazione pubblica, sono stati denunciati per maltrattamento e lesioni agli animali.

Dopo le necessarie cure, Rambo avrà la possibilità di essere adottato, sperando di trovare una famiglia amorevole che gli offra un ambiente sicuro. Sui social media è già iniziata una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica e cercare una nuova casa per questo povero cane, affinché la sua esperienza traumatica possa trasformarsi in una seconda possibilità di vita, offrendogli finalmente amore e cura. Molti si augurano che Rambo riuscirà a superare il trauma subito e a recuperare completamente la sua mobilità.