Cane investito resta paralizzato: cambiamento incredibile

Il cane viene viene investito da un camion e rimane paralizzato, tuttavia il cambiamento che fa è incredibile e notevole: un cane nuovo – VIDEO.

La determinazione di Cesar, un american bulldog, non è passata inosservata e la sua storia ha fatto il giro di tutto il web. Il cane ce l’ha messa tutta per imparare a camminare di nuovo dopo essere stato coinvolto in un incidente con un camion dove è rimasto paralizzato. In quell’incidente ha subito lesioni gravi e la sua vita è cambiata per sempre.

Rimasto paralizzato dopo essere stato investito: il notevole cambiamento – VIDEO

L’american bulldog di nome Cesar, quando è rimasto coinvolto nell’incidente, si è fratturato il collo non riuscendo a muovere le zampe anteriori e a muovere solo poco la schiena. C’era la possibilità che non potesse più camminare. Il suo calvario è iniziato quando ha attraversato di corsa una strada trafficata dopo essersi spaventato per un altro cane. I proprietari di Cesar sono rimasti sconvolti dall’accaduto e temevano il peggio.

È stato portato immediatamente al Willows Veterinary Centre and Referral Service di Solihull (Regno Unito) dove il team ha definito Caesar il cane più determinato che abbia mai incontrato dopo aver visto la sua forza di volontà nel rimettersi sulle zampe. Il team ha documentato tutto il percorso vissuto da Cesar e anche i suoi proprietari non potevano credere al cambiamento incredibile. “Ha delle cose che notiamo solo noi, come una leggera debolezza sul lato destro e un abbassamento dell’occhio destro, ma fa tutto quello che faceva prima“, hanno riferito.

Caesar è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha fatto anche tanta fisioterapia per arrivare dove è adesso. “Caesar voleva muoversi e camminare non appena si è ripreso dall’intervento“, ha riferito la neurologa veterinaria che si è occupata di Caesar. Il team di riabilitazione ha iniziato gli esercizi di fisioterapia assistita insieme a lui, riferendo che gli piacevano molto le sessioni e diventava ogni giorno più forte, finché ha iniziato a guadagnare forza e da essere tirano, ha iniziato a tirare.

QUI TROVI IL VIDEO DEL SUO PERCORSO, PUBBLICATO SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL CENTRO.

Solo otto giorni dopo l’intervento, Caesar camminava senza il supporto del sollevatore. A soli tre mesi, invece, si è ripreso completamente ed è tornato a correre per il prato. Un lavoro di squadra che ha fatto di tutto per Cesar, ma che sarebbe stato inutile senza la forza di volontà del cucciolo.