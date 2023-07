Cane investito dal postino che prosegue dopo l’impatto: giustizia per Yogi

Il loro cane è stato investito dal postino fuori dalla sua abitazione: grazie a un filmato si ricostruisce il momento dell’impatto e si chiede giustizia per Yogi.

“Continuate a tenere Yogi nelle vostre preghiere”, scrive con disperazione la padroncina del Golden Retriever ancora appeso a un filo, tra la vita e la morte, dopo l’incidente che l’ha ridotto in gravi condizioni. Il Golden, spiega la famiglia del cane, è stato investito in strada da un mezzo di servizio pubblico. Il conducente, dopo l’impatto, avrebbe proseguito il suo tragitto senza prestare soccorso al cane. Yogi, prima che si verificasse il tragico incidente che ha rischiato di strapparlo per sempre dalla sua vita, trascorreva amabilmente le sue giornate con la sua famiglia in Carolina del Sud.

Cane investito dallo storico postino che prosegue dopo l’impatto: si chiede giustizia per Yogi

Ad investire il Golden Retriever sarebbe stato un veicolo dell’”U.S. Postal Service”, un’azienda che – da diverso tempo – aveva consegnato la posta al vicinato e alla stessa famiglia del Golden che ora rischia di perdere una gamba a causa dell’impatto. I proprietari di Yogi sarebbero riusciti a ricostruire quanto accaduto al loro quattro zampe grazie ad un filmato delle telecamere di sicurezza precedentemente installate all’esterno della loro abitazione.

L’episodio si è verificato a Walterboro, luogo dal quale ora la famiglia del Golden chiede alle autorità locali di continuare ad approfondire la faccenda per riuscire a ottenere giustizia per il loro povero Yogi. L’uomo ritenuto colpevole dell’investimento del loro cane avrebbe consegnato loro la posta per almeno un anno, è questo quanto evinto dalle dichiarazioni della padrona di casa in un ultimo appello e dalla denuncia.

Secondo la donna pare che una parte della colpa sia proprio dell’autista addetto alla consegna postale. Ultimamente l’uomo avrebbe abituato il suo cane a ricevere un dolcetto quotidiano e – per tal ragione – avrebbe innescato il Yogi l’abitudine – di risposta – di correre incontro al suo furgoncino al momento del suo arrivo. Prima di allora Yogi non aveva mai sfoggiato un simile comportamento con altri postini.

Ora Yogi, ricoverato d’urgenza in una clinica veterinaria locale – con maggior precisione il BluePearl Pet Hospital di Summerville – continua a rimanere sotto stretta osservazione. L’incidente, anche nel caso in cui l’amputazione della gamba non dovesse essere necessaria, potrebbe aver compromesso in maniera importante le sue funzioni vitali. Per questo i veterinari non sentono ancora di escludere in via definitiva la futura necessità di dover ricorrere all’eutanasia per evitare che Yogi continui a soffrire indicibilmente senza possibilità di ripresa.

Il Golden Retriever ha otto anni e mezzo e l’incidente ha provocato in lui più di una frattura. I veterinaria spiegano che Yogi è stata diagnosticata la rottura del femore, una lussazione all’anca e altre lesioni – di diversa natura- alla colonna vertebrale. Avendo appreso con amarezza l’intera storia di Yogi ,sapere come comportarsi se il proprio cane viene investito da un’auto è una conoscenza di fondamentale importanza.

Mentre le autorità di riferimento della Contea di Colleton si stanno occupando del caso, le immagini contenute nel filmato sarebbero risultate utili per identificare l’uomo descritto dalla famiglia. Il quale ha però affermato di non essersi reso conto dell’accaduto e quindi di aver investito il loro cane, controbattendo alle accuse della famiglia di Yogi incolpandola per non aver tenuto il loro cane al guinzaglio. La donna ha controbattuto nuovamente che la loro abitazione si trova in un luogo isolato e pertanto – visto il grande giardino – ha sempre permesso a Yogi di essere libero.

In attesa che la corte d’appello decida il verdetto, il video che mostra il filmato delle telecamere di sicurezza in strada è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Watlerboro Word Of Mouth”, lunedì scorso,10 luglio. Altri video, nel frattempo, che vedono Yogi ancora in buone condizioni – prima dell’incidente – sono stati condivisi anche su TikTok dalla sua mamma umana che continua a pregare che le sue condizioni di salute possano migliorare grazie a un miracolo.