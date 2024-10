Cane intrappolato per 8 giorni sottoterra finalmente salvato dai soccorritori

Una storia di salvataggio straordinaria ha come protagonista Rose, un Jack Russell che è caduto in una fessura di 12 metri di profondità, incastrandosi all’interno di una roccia nella contea di West Yorkshire, Inghilterra. La padrona, Nicole, ha dato subito l’allerta dopo che la sua cagnolina era scomparsa, ma nonostante i tentativi dei vigili del fuoco di salvarla, l’operazione è stata dichiarata impossibile. Rose è rimasta intrappolata per otto giorni, sopravvivendo grazie a cibo e acqua forniti dai volontari.

Il salvataggio è diventato possibile grazie a un gruppo di volontari audaci, tra cui spiccava Ben Kitchingham. Ben ha deciso di rimanere sul posto per monitorare le operazioni di soccorso, anche scegliendo di dormire nel suo furgone invece di tornare a casa per stare con il suo neonato, appena venuto al mondo. Questo gesto dimostra il suo impegno e il coraggio in un momento di emergenza.

Dopo una settimana di intense operazioni, la squadra di volontari ha utilizzato attrezzature specializzate per perforare e liberare Rose dalla sua prigione rocciosa. Il 26 settembre, l’incidente ha attirato l’attenzione della comunità e, grazie a una raccolta fondi, sono stati raccolti 11mila sterline per supportare il salvataggio. Quando Rose è finalmente stata estratta dalla fessura, la gioia è esplosa tra i presenti e online. Nicole, la padrona, è stata tra i più felici, profondamente grata per il coraggio e l’efficacia dei volontari che non hanno mai perso la speranza.

Il video del salvataggio ha fatto il giro dei social media, mostrando il momento in cui Ben abbraccia il cane, che finalmente è di nuovo libero. La storia di Rose è un potente promemoria del legame tra gli esseri umani e gli animali e di come il coraggio e la determinazione possano superare anche le sfide più grandi. La vicenda è stata un esempio di dedizione e altruismo, dimostrando che l’unione di una comunità può portare a risultati straordinari. La vicenda di Rose e il suo salvataggio continueranno a ispirare e a commuovere chiunque ne venga a conoscenza.