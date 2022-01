Era il 10 gennaio e i vigili del fuoco della contea di Franklin, a Washington ,hanno ricevuto una chiamata per un cane intrappolato su un lago ghiacciato. Non riusciva ad uscire ed era in vero pericolo, se non fossero intervenuti avrebbe sicuramente perso la vita.

Questi eroi in divisa sono sempre pronti ad intervenire quando vedono un essere umano o un animale in grande difficoltà. Fanno il possibile per salvare tutte le vite.

Gli agenti erano nella loro stazione ed erano impegnati nelle solite faccende. L’inverno gelido è arrivato in quasi tutto il mondo e le basse temperature possono portare a gravi problemi.

Hanno ricevuto una chiamata da parte di un uomo, che li avvisava di aver visto un cucciolo in pericolo. Era rimasto intrappolato in un lago ghiacciato.

Il cagnolino forse aveva capito che non poteva fare nulla. Infatti era sdraiato a terra, tremava e piangeva, con la speranza che qualcuno intervenisse per salvarlo.

I vigili del fuoco sono andati in fretta sul posto e in pochi minuti, hanno preparato un piano per riuscire a liberarlo. Non avevano molte possibilità, infatti uno di loro sin da subito si è fatto avanti per intervenire.

L’idea dei pompieri per salvare il cane in pericolo

Hanno usato una piccola barca da stagno ed hanno usato anche uno strumento Leatherman per farsi strada nel ghiaccio.

La situazione era davvero complicata, soprattutto perché il cucciolo non si fidava degli esseri umani. L’agente alla fine, per riuscire a tirarlo fuori, ha dovuto per prima cosa fargli capire che era lì solo per aiutarlo.

Il cane alla fine è riuscito a fidarsi di quella persona ed è stato riportato sulla terra ferma. Un salvataggio unico e speciale, che ha commosso tutti. In tanti si sono complimentati con questi vigili del fuoco per quello che hanno fatto.