Cane in tribuna stampa a Chiavari

L’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ussi Liguria hanno condannato il comportamento della Virtus Entella. La società ha permesso l’accesso alla tribuna stampa dello stadio Enrico Sannazzari di Chiavari a persone non autorizzate, tra cui un cane e un minore, durante la partita contro il Palermo.
Le associazioni hanno espresso disappunto per questo comportamento, che considerano una delegittimazione della categoria dei giornalisti. L’ufficio stampa della Virtus Entella aveva già fatto entrare persone non iscritte all’Ordine dei Giornalisti, come match analyst “ultrà” e tecnici.
Le associazioni hanno annunciato che segnaleranno l’accaduto alla Federcalcio, alla Lega di Serie B e agli organismi nazionali di categoria. La presenza di un cane e di un minore nelle postazioni riservate ai giornalisti è stata considerata inappropriata e lesiva del lavoro dei giornalisti professionisti.

