Cane goffo e dalla camminata particolare: perché si comporta così

Hai notato comportamenti goffi nel tuo cane e ti chiedi perché accadano? La goffaggine può avere diverse cause legate all’età, alla razza e alla personalità del cane. I cuccioli, ad esempio, stanno ancora sviluppando le loro capacità motorie e spesso inciampano o calcolano male le distanze quando saltano. La maggior parte di loro migliora con il tempo. Alcune razze, come i Bassotti e i Carlini, hanno una struttura fisica che può rendere i loro movimenti più goffi, mentre i cani di taglia grande possono apparire maldestri durante la crescita. Le razze brachicefale, come Bulldog francesi e Boxer, possono avere una camminata buffa per la loro conformazione.

Inoltre, la mancanza di esperienza e socializzazione può contribuire alla goffaggine: un cane che non ha esplorato superfici diverse può muoversi in modo impacciato su pavimenti scivolosi. A volte, l’entusiasmo naturale di alcuni cani porta a movimenti scoordinati, che non rappresentano un problema ma un aspetto della loro personalità.

Tuttavia, se il cane mostra una perdita improvvisa di equilibrio o altri sintomi, è fondamentale consultare un veterinario. Alcuni problemi di salute, come disturbi neurologici o dolori articolari, possono causare movimenti impacciati.

Per migliorare la coordinazione, è utile esercitare il cane con passeggiate regolari, giochi interattivi e percorsi a ostacoli. L’addestramento su superfici diverse e giochi mirati può anche aumentare la sicurezza nei movimenti. Con il giusto supporto, i cani goffi possono diventare più agili e attivi.