Cane gioca da solo in metropolitana in modo tenerissimo: il video virale

Ha conquistato i cuori di tutti gli utenti del web un video condiviso su Twitter che mostra un cane mentre gioca da solo in metropolitana in un modo dolcissimo.

Gli animali domestici sono sempre più presenti nelle famiglie umane non solo con la loro presenza fisica ma anche con i video che, condivisi sui social network, li vedono protagonisti. Nella maggior parte dei casi, i filmati che mostrano il modo particolare e sorprendente con cui cani e gatti si comportano diventano in breve tempo virali sul web, come è accaduto per un video che è stato postato su Twitter pochi giorni fa e che nel giro di breve tempo ha ricevuto milioni di visualizzazioni.

Corre lungo le scale della metropolitana e gioca con la pallina: il video del simpatico cane ha conquistato il web

Sull’account Twitter dell’utente Ms.पॉजिटिविटी 🇮🇳 @No__negativtyxd è stato condiviso un filmato che ha per protagonista un cagnolino di razza Jack Russell Terrier. Il piccolo si trova in prossimità della scala che porta alla fermata della metropolitana a Londra. Purtroppo non si ha alcuna informazione sul cagnolino, non si sa se sia un cucciolo randagio (dal momento che non è provvisto di collare) o se i suoi proprietari si trovino nelle vicinanza. Quello che il cagnetto però sta facendo è sufficiente per comprender la sua estrema intelligenza: come si vede dal filmato il Jack Russell appoggia una pallina rossa sulla cima delle scale e la fa rotolare per poi rincorrerla felicissimo. I passeggeri della metropolitana, che stanchi e pieni di impegni salgono e scendono le scale per raggiungere la fermata, non possono fare a meno di fermarsi stupiti ad osservare il simpatico cagnolino. In poco tempo il video condiviso sui social network ha conquistato l’attenzione di tutti gli utenti del web; in molti hanno commentato riconoscendo come il filmato sia una fonte di ispirazione e un monito importantissimo che ricorda a tutti come la felicità possa risiedere nelle piccole cose, ma ricorda anche come gli animali siano in grado di portare gioia e felicità nelle vite di chiunque si relazioni con loro. Inoltre il filmato mostra ancora una volta la grandissima intelligenza degli animali, che riescono subito a trovare una strategia per occupare il loro tempo. Come se fossero dei bambini, cani e gatti amano giocare da soli o in compagnia, a volte in modo talmente sorprendente da lasciare stupiti i loro proprietari, come è accaduto agli umani che vivono insieme a un intelligente pappagallo di due anni di nome Oscar, che ha trovato un modo alquanto inusuale per interagire, e quasi “intrattenere”, il gatto dei vicini. Il filmato condiviso su YouTube, intitolato “Parrot Plays Peek-a-Boo with Neighbors Cat” (tradotto in italiano: “Pappagallo gioca a Peek-a-Boo con il gatto dei vicini“), mostra per l’appunto il pappagallino Oscar intento a giocare con il gatto che vive nella casa dall’altra parte della strada a “cucù” (o a “bubù-settete”), nascondendosi dietro al montante della finestra e riapparendo alla vista del felino ogni volta che pronuncia l’espressione “Peek-a-boo” (il corrispettivo inglese e americano dell’italiano bubù–settete). Gli animali domestici trovano piacevolissimo, poi, giocare con i loro pupazzetti di peluche, come dimostrano i numerosi filmati condivisi sui social network quali ad esempio il video postato su TikTok, ad esempio, che ha mostrato la dolcezza di un dolce cucciolo di Bassotto di nome Gideon che non mangia mai prima del suo orsetto di peluche, portandolo alla ciotolina e aspettando che si serva per primo esattamente come farebbe un bambino. (di Elisabetta Guglielmi)