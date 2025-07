Cane ferito da proiettile: atti di violenza inaccettabili

Un evento sconcertante ha colpito il gattile di Castrezzato, dove Sansone, un cane pastore utilizzato per la pet therapy, è stato ferito da un proiettile. I volontari dell’associazione “Progetto con i baffi” lo hanno trovato gravemente ferito nel cortile, con evidenti segni di sangue. La situazione è stata segnalata alle autorità intorno alle 13.00 del 13 luglio, e Sansone è stato subito trasportato in una clinica veterinaria di Brescia. Gli esami hanno rivelato che un proiettile si era conficcato tra il collo e la spalla, fortunatamente senza coinvolgere organi interni. Tuttavia, sarà necessario un intervento per rimuovere il proiettile.

Nel cortile del gattile, i carabinieri hanno trovato altri quattro proiettili e numerosi fori in diverse strutture vicine, compresi il muro e il cancello. Genni Torriani, presidente dell’associazione, ha riferito di un episodio avvenuto venti giorni prima, in cui il furgone della volontaria era stato danneggiato. All’interno del faro rotto era stata trovata una pallottola identica a quella che ha colpito Sansone.

Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per individuare il responsabile di questo crimine. Si è anche appreso che la presidente ha ricevuto minacce da un vicino, disturbato dall’abbaiare di Sansone, il quale avrebbe espresso l’intenzione di far del male al cane se non avesse smesso di abbaiare. Questo episodio non solo rappresenta un attacco a un animale indifeso, ma minaccia anche il prezioso lavoro dei volontari, impegnati nel recupero e nella cura degli animali abbandonati.