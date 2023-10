Cane fedele a un solo padrone o si affeziona a più umani? La verità

Saremo gli unici a conquistare il suo cuore oppure aprirà le sue porte anche ad altri? Come scoprire se il cane è fedele ad un solo umano oppure no.

Se siamo convinti di essere l’unico amore per il nostro Fido forse dovremmo mettere in discussione questa nostra certezza: infatti è il caso di chiedersi se, essendo tanto socievole, un cane è fedele ad un solo padrone o può affezionarsi a più umani, vedendoli infine come dei punti di riferimento. Ecco cosa c’è da sapere.

I cani ci scelgono: come capirlo

Non siamo solo noi a scegliere loro ma anche il contrario: infatti già nei primi mesi di vita, Fido individua la persona cui legarsi in modo particolare. E non è detto che si tratti della persona che bada alle sue esigenze: è facile pensare che il ‘padrone’ sia sempre e solo chi gli riempie la ciotola o lo porta fuori per i suoi bisognini. Ma in realtà una serie di fattori concorrono nella scelta di un umano preferito da parte del cane.

Questo animale tanto socievole e simpatico sviluppa la capacità di ‘legarsi’ all’umano soprattutto nei primi sei mesi di vita; tuttavia ciò non significa che da adulto non sia capace di socializzare con simili e umani. Tutto ciò che aiuta a creare e rafforzare il legame con Fido sono i momenti insieme: il gioco, le passeggiate all’aria aperta, insomma il tempo libero che si sceglie di trascorrere in sua compagnia. Tutto questo sarà fondamentale per far sì che il cane si leghi a quella che sarà la sua persona.

E il carattere? Chi si somiglia solitamente si piglia: di sicuro un padrone atletico e amante delle passeggiate all’aria aperta opterà per un cane avventuriero e sportivo, mentre uno pantofolaio sarà ideale per il padrone che ama godersi la comodità della casa nel suo tempo libero.

Il cane è fedele ad un solo padrone o no?

Ma è vero che Fido sceglie un solo umano per la vita? La situazione non è così semplice da spiegare poiché fino a che quell’essere umano sarà in vita o comunque accanto al suo Fido, per il cane non vi sarà altri nel suo cuore nel ruolo di padrone. Ma non dimentichiamo che il cane è un animale altamente socievole, che ama la compagnia e ne ha estremo bisogno, quindi si legherà a tutti i componenti umani (e non) della sua famiglia.

Ma quando il padrone muore, un cane riesce ad affezionarsi ad altri? Pare che in genere Fido riesca ad affezionarsi a una nuova famiglia, impiegandoci circa 3 mesi. Ciò però non significa che si dimenticherà del primo amore, ovvero del primo umano che gli ha aperto le porte del cuore. Ovviamente non tutti i cani sono uguali quindi i tempi di adattamento a nuovi padroni possono variare di diversi mesi.

Il cane è fedele ad un solo padrone: Fido e altri esempi famosi

Vi siete mai chiesti da cosa deriva il nome spesso affibbiato ai cani, ‘Fido’? Si tratta di una parola che deriva dal latino ‘fidus‘, appunto ‘fedele’. Con questo nome ve ne sono diversi esemplari ma forse non tutti sanno che un Fido famoso era quello del Presidente Abramo Lincoln, il primo animale domestico alla Casa Bianca degli USA.

Ma il cinema ci offre tanti esempi di cani che sono rimasti impressi nella mente e nel cuore degli spettatori per le loro storie di fedeltà che andavano oltre la morte del padrone: pensiamo ad Hachiko, che continuava ad aspettare il suo umano ormai defunto davanti alla stazione dove era solito arrivare dopo il lavoro.