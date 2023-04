Cane fa lo sciopero della fame: pensa che il suo papà sia morto

A seguito di un disastroso incidente un cane sofferente pensa che il suo papà umano sia morto e fa lo sciopero della fame.

In seguito a un terribile incidente la reazione di un cane, fortemente preoccupato per l’incolumità del suo padroncino, sta continuando a commuovere migliaia di utenti – amanti degli animali – in rete. La storia del fido, sofferente al punto tale di decidere di fare lo sciopero della fame, è stata raccontata nei dettagli grazie a un toccante video condiviso su TikTok appena tre giorni fa. Dal 27 aprile, ad oggi, sono oltre 2,6 i milioni gli apprezzamenti registrati al contenuto.

Cane fa lo sciopero della fame perché pensa che il suo papà sia morto – VIDEO

Dopo che il pelosetto e il suo padroncino sono stati vittima di un disastroso incendio, che ha completamente raso al suolo la loro abitazione, il triste cagnolino – fuggito e ancora ferito dalla forza distruttiva delle fiamme – è rimasto al fianco delle macerie credendo che il suo papà umano fosse perito nell’incendio.

Diversamente da quanto accaduto nei mesi scorsi in Turchia, in seguito al cataclisma che ha visto – tra tanti – il sopravvissuto cane Alex rimasto per 23 giorni sotto le macerie, qui il cane tornato e poi rimasto tra le macerie dell’abitazione distrutta – non riuscendo in alcun modo a identificare la presenza del suo padrone tra le rovine – ha smesso di mangiare, rifiutando il cibo che gli abitanti della zona offrivano al pelosetto rimasto senza né dimora e, apparentemente, senza famiglia.

Molto similmente alla sofferenza provata da Hachiko il cane disperato ha smesso di mangiare, ignorando – però – che in sua assenza l’uomo, colpito assieme a lui dall’incendio improvviso, fosse stato trasportato con urgenza in ospedale. Quando l’uomo è riuscito a rinsavire è stato mostrato lui tutto il percorso del suo amico a quattro zampe durante la sua riabilitazione.

Fortunatamente il cagnolino è stato recuperato da alcuni volontari che, comprendendo la sua sofferenza e la sua confusione, lo hanno accolto in una clinica veterinaria dove è stato medicato e rasserenato, nonostante continuasse a rifiutare il cibo. Il pelosetto ha iniziato a mostrare segni di miglioramento soltanto dopo aver assistito ad un video-messaggio del suo padroncino che, in diretta dall’ospedale, ha voluto rassicurare il fido a proposito della sua situazione clinica.

Sul finale del video si assiste finalmente all’emozionante ricongiungimento tra i due. Il cagnolino riconosce subito il suo papà umano e gli corre incontro felice, senza smettere di scodinzolare.