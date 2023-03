cane evita l’arresto del suo umano-Video

L’ispezione finisce male, i poliziotti sono stati costretti a darsela a gambe levate dopo l’arrivo del pitbull a proteggere il suo padrone

La vicenda è avvenuta in Messico durante un controllo di routine di una squadra di agenti presso l’abitazione di un sospettato, i poliziotti non avevano però fatto i conti con la presenza di un guardiano di casa speciale che, non appena ha visto gli uomini in divisa intenti ad entrare non ha esitato due volte a proteggere la sua abitazione ed il suo padrone. Nel video si può notare la fermezza dell’animale ma anche quella degli inquilini della casa che, assistendo alla scena, tutto hanno fatto tranne che richiamare il cane, anzi, anche loro si sono uniti alla “spedizione” del cane cacciando i poliziotti con ogni mezzo a disposizione, una scena davvero assurda ripresa dalle telecamere.

Scagliano il cane verso i poliziotti e poi fanno piovere pietre sulla loro auto, scena da Far West ripresa dalle telecamere!

Un video che non poteva che diventare virale dopo essere stato condiviso su Tik Tok e che riguarda una scena che a tratti è sembrata anche spassosa ma che poteva finire molto peggio. All’arrivo degli agenti, infatti, ad accoglierli non è stato il sospettato ma il suo pitbull, evidentemente ben addestrato alla difesa della casa, che ha messo in fuga a gambe levate i poliziotti.

Per fortuna gli agenti hanno fatto dietrofront, non prendendosela con l’incolpevole cane, una cosa tuttavia non del tutto scontata e che spesso è finita in tragedia per l’animale. A dar manforte al cane, comunque, si sono aggiunti gli abitanti della casa che, afferrando sassi di ogni dimensione, hanno iniziato a tirarli addosso agli agenti costretti cosi alla fuga.

Il web è insorto tra chi si è detto a favore di un trattamento più duro a chi invece ha deciso si tessere le lodi agli agenti che hanno evitato di ferire l’animale. La preparazione è comunque tutto in situazioni come questa e siamo sicuri che i malviventi non sono comunque riusciti a farla franca.

Perro arruina operativo de seguridad: asusta a policías y evita detención de su dueño #Coahuila https://t.co/SbNKeDfNwW pic.twitter.com/KDtQ2Wc34S — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) February 26, 2023

Purtroppo è evidente come il cucciolo in questione sia stato addestrato proprio a compiere atti di aggressione qualora gli venisse richiesto, questione che rende l’animale incolpevole del tentativo di mordere gli agenti. Per fortuna in questa occasione è andato tutto per il meglio e nessuna delle parti in causa ha subito danni, probabilmente però la questione è andata avanti, soprattutto perché è il lancio di pietre che non è piaciuto agli agenti, situazione questa che ha messo a repentaglio la loro incolumità più che l’intervento del cane che, qualora avesse veramente voluto, sarebbe riuscito senza dubbi a ferire gli agenti.