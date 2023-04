Cane eroe salva un gatto da morte certa: le immagini sono virali

Un cane salva un gatto da morte certa e diventa un vero eroe: le immagini che documentano il recupero del micio fanno il giro del mondo .

Il repentino tentativo di mettere in salvo la vita di un piccolo felino ha fatto in modo che si potesse continuare a credere internazionalmente nell’amicizia tra due specie diverse. Quando un cane di piccola taglia ha scoperto che un gattino, precipitato in un lago, stava correndo il rischio di annegare non avrebbe saputo resistere dall’intervenire: tuffandosi eroicamente nella vasca d’acqua naturale. Nel frattempo il salvataggio del coraggioso fido pare sia stato ripreso con uno smartphone da un uomo che si trovava a passare da lì per caso.

Cane eroe salva un gatto da morte certa: le immagini fanno il giro del mondo – VIDEO

Il video, pubblicato su Youtube dall’utente “Gud b0i”, ha raggiunto – per la preziosità del suo contenuto – un numero esponenziale di visualizzazioni in rete. Sono difatti ben 11 milioni, al momento, le visite totalizzate dalla clip, dalla durata di soli 24 secondi, sulla piattaforma di condivisione.

Avete mai sentito parlare di animali appositamente addestrati per aiutare o favorire il recupero di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà? Ad esempio, in località montuose? Ne esistono di diverse razze e ognuna con precise caratteristiche ritenute adatte per divenire complementari alla loro funzione. A tal proposito: la storia dei cani da salvataggio in montagna potrebbe rivelarsi molto interessante.

Come si evince dall’osservazione delle dinamiche immagini del breve filmato, il piccolo micio appare notevolmente terrorizzato dalla situazione al limite nel quale si è ritrovato a causa di un infelice imprevisto. Dal bordo del lago, quindi, rimasto sospeso grazie a un oggetto adagiato sulla superficie dello specchio d’acqua, il gattino invoca la sua richiesta d’aiuto al fido che prontamente risponde al suo richiamo.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Avendo visto il cucciolo in difficoltà il cagnolino non ha esitato a lanciarsi anch’esso in acqua, mettendo così a repentaglio la sua incolumità. Un atto coraggioso che ha però sollevato più di una riflessione da parte degli utenti che hanno visualizzato, negli ultimi mesi, il contenuto.

Sono trascorsi soltanto 5 mesi da quanto uno degli esemplari da salvataggio più amati al mondo è salito sul ponte arcobaleno dopo aver salvato moltissime vite. Si tratta, ricordano i membri della sua équipe di soccorso, di una bellissima Golden Retriever: gli 11 anni di servizio dell’eroica cagnolina Nalah.

Nonostante le difficoltà dettate dal successivo approdo scivoloso sulla terra ferma, il pelosetto è riuscito nella sua missione, ma in molti spettatori continuano a chiedersi perché l’uomo che ha filmato l’accaduto non sia intervenuto per aiutare entrambi nella solidale impresa.

Il cagnolino, pur di riportare in superficie il vulnerabile esemplare, ha usato tutta la sua agilità. Quando il piccolo micio ha toccato nuovamente terra si è presto dileguato dal raggio d’azione della telecamera, mentre il cagnolino avrebbe faticato a tornare sui suoi passi.