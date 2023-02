Cane eroe muore tra le macerie del terremoto in Turchia: l’omaggio

Il cane è diventato un eroe per tutto il mondo in quanto muore tra le macerie del terremoto in Turchia dopo aver salvato due persone.

Il Messico è stato uno dei Paesi che ha immediatamente inviato aiuti alla Turchia, dopo che il grave terremoto del 6 febbraio l’ha devastata. Proteo, uno dei cani da soccorso inviati in Turchia, è morto in servizio dopo aver prestato soccorso a molte persone. Il cane era un pastore tedesco, specializzato nella ricerca e nel salvataggio di persone sotto le macerie, ed è diventato un vero eroe per tutto il mondo.

Terremoto Turchia: il cane eroe muore dopo aver salvato due persone

Il cane è morto sabato 11 febbraio, esausto per i colossali sforzi compiuti per salvare i cittadini ancora intrappolati sotto le macerie degli edifici crollati. La triste notizia è stata confermata dal Segretariato della Difesa nazionale messicana tramite i social media, senza però specificare la causa del decesso. Il post è accompagnato da una frase: “Grazie per il tuo eroico lavoro, Proteo, hai portato a termine la tua missione“.

“I membri dell’Esercito e dell’Aeronautica messicani sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno cane Proteo“, si legge nel post pubblicato su Twitter. L’allenatore di Proteo ha voluto ricordare il suo animale tramite un video postato su TikTok: “Posso solo ringraziarti per tutto quello che mi hai dato. Purtroppo non potrai ancora venire con me, ma un giorno ci rivedremo“.

Proteo era uno dei cani da soccorso inviati in Turchia dal governo messicano per sostenere e assistere le autorità locali dopo il terremoto. Durante questi giorni di lavoro sul campo, Proteo ha collaborato al salvataggio di due persone. La sua storia e le sue imprese hanno fatto il giro del web e molti utenti online hanno lodato lui e i suoi sforzi.

Le circostanze della sua morte, tuttavia, sono ancora da chiarire con certezza e gli utenti del web hanno chiesto delucidazioni e maggiori chiarimenti sulla scomparsa del coraggioso cane. I media messicani hanno ribadito soltanto che è morto mentre cercava i sopravvissuti, sul campo, eroicamente, ma altri dettagli non sono stati svelati.