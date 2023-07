Cane e gatto per quanto possiamo lasciarli soli in casa? La risposta

Cane e gatto, per quanto possiamo lasciarli soli in casa? Una domanda molto frequente soprattutto in estate. Vediamo insieme la risposta.

E’ ora di andare in vacanza e il quesito che si pongono coloro che vivono con un cane e un gatto è lo stesso: “Come faccio con la mia palla di pelo?”. La soluzione migliore sarebbe portare con sé il proprio amico a quattro zampe, garantendogli una fantastica vacanza insieme a noi in una struttura che accetti la presenza degli animali e che soprattutto sia ben attrezzata per questi ultimi.

Tuttavia, non sempre è possibile portare con sé la palla di pelo e spesso si ricorre all’aiuto di un parente o di un amico che possano tenerci Fido o Micio, o ad una struttura che possa prendersi cura del nostro amico a quattro zampe in nostra assenza. Ma, possiamo pensare anche di lasciare la nostra palla di pelo da sola in casa, ma non per molto. Vediamo insieme, nel seguente articolo per quanto possiamo lasciare soli in casa il cane e il gatto.

Cane e gatto per quanto possiamo lasciarli soli in casa?

Sebbene trascorrere la maggior parte del tempo con il proprio gatto o il proprio cane sia il desiderio di tutti, purtroppo non sempre è possibile portare con sé il proprio amico a quattro zampe, sia che si tratti di una vacanza, sia che si tratti di un semplice week end.

Ma cosa possiamo fare in questo caso? Possiamo lasciare il cane e il gatto da soli in casa? Solitamente è consigliato affidare la propria palla di pelo ad un parente, un amico, un dog-sitter o un cat-sitter o ancora trovare una struttura adeguata per il nostro amico a quattro zampe, come una pensione.

Tuttavia, in alcuni casi, possiamo lasciare anche il cane e il gatto da soli in casa, facendo attenzione però che Fido e Micio abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Ma vediamo nello specifico, per quanto tempo possiamo lasciare solo un cane e un gatto e soprattutto cosa fare quando li lasciamo soli in casa.

Cane solo in casa: per quanto tempo e cosa fare

I cani sono animali che in natura vivono in branchi, quindi abituati a non stare soli, per questo possono soffrire la solitudine se lasciati soli. Di conseguenza, è possibile lasciare solo in casa la nostra palla di pelo al massimo per 24 ore e non di più. Tuttavia, come detto in precedenza, è necessario assicurarsi che Fido abbia a disposizione, in nostra assenza, di tutto ciò di cui ha bisogno.

Nello specifico, è opportuno, sia che il cane viva in giardino sia che viva in casa, lasciargli ciotole di acqua in giro, in modo tale che la palla di pelo possa idratarsi. Per quanto riguarda il cibo, è opportuno l’utilizzo di un dispenser con timer, in modo tale che il nostro amico a quattro zampe possa nutrirsi nei suoi soliti orari. Inoltre è consigliato un alimento secco, come i croccantini, in quanto tendono a deteriorarsi meno e soprattutto non attirano gli insetti.

Quando lasciamo solo il cane in casa è opportuno lasciare la porta del balcone aperta, e porre delle traversine per casa, in modo tale da non ritrovarsi i bisogni di Fido in giro per casa. Infine, è necessario mettere a disposizione del cane tutti i suoi giochi, dall’osso masticabile al suo peluche preferito, in modo tale che la palla di pelo non si annoi e combini qualche guaio. Ricordiamo, che sarebbe opportuno abituare il cane a restare solo in casa già dall’inizio che varca la porta di quest’ultima.

Gatto solo in casa: per quanto tempo e cosa fare

Sebbene sia da sempre considerato un animale indipendente, anche il gatto ha bisogno di coccole e attenzioni. Tuttavia, possiamo lasciare il felino da solo in casa, un po’ più di tempo rispetto al cane, ossia per un massimo di 72 ore (3 giorni), assicurandoci sempre che il Micio abbia a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno.

Nello specifico, è necessario l’utilizzo di un dispenser di cibo con timer, il quale possa offrire alla palla di pelo, in determinate ore della giornata i croccantini di cui Micio ha bisogno. Inoltre, per evitare che il gatto soffra di disidratazione, soprattutto quando fa caldo, è opportuno porre in diversi punti della casa ciotole d’acqua. Anche se come per il cibo, potrebbe essere utile in questo caso un dispenser per l’acqua, soprattutto se parenti o amici non possono passare di tanto in tanto, nei vostri giorni di assenza, a cambiare l’acqua al Micio.

Un’altra cosa molto importante quando lasciamo il gatto da solo in casa, è la sua sicurezza. E’ necessario tenere chiuse le finestre e le porte delle stanze dove sono presenti eventuali pericoli per i nostri amici pelosi. Infine, è opportuno che Micio non si annoi, quindi mettiamo a sua disposizione tutti i suoi giochini come topini, palline e anche il tiragraffi, in modo tale che il nostro amico a quattro zampe non graffi i nostri mobili o divani.