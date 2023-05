Cane e gatto amici per la pelle, nessuno può provare a separarli

Questi due amici sono impossibile da separare: la coppia formata da cane e gatto ha fatto impazzire tutto il web – FOTO.

Una storia di amicizia che ha fatto scaldare i cuori di tutto il mondo per la loro dolcezza. I protagonisti sono un cane e un gatto che sono stati abbandonati insieme dai loro ex proprietari in piena campagna. Invece di prendere strade diverse, i due sono rimasti sempre insieme e si sono presi cura l’uno dell’altro fino a che non sono arrivati i soccorsi. I loro nomi sono Sassy e Shadow.

Sassy e Shadow: cane e gatto amici per la pelle, separarli è impossibile – FOTO

Una storia emozionante di un cane e di un gatto che si sostengono a vicenda fin dal primo giorno. Chi ha detto che questi due animali non vanno d’accordo?

Sassy è un cane di circa 6 anni e Shadow è un gatto di circa 1 anno. Il legame che si è creato tra i due quattro zampe è più unico che raro, tanto che la squadra di soccorso del Jackson County Animal Shelter in Michigan, negli Stati Uniti, era la prima volta che assisteva ad una scena del genere. Un residente del luogo ha trovato la coppia e si è accorto del loro stato deperito, probabilmente non mangiavano da giorni.

Così ha fornito del cibo per cani e lo ha messo davanti a Sassy, pensando si avventasse su di esso. Con sua grande sorpresa, ha notato che il cane ha fatto spazio al gattino e ha lasciato che fosse il felino il primo a soddisfare la sua fame. Sassy ha aspettato pazientemente che il suo amico finisse. Mentre prestava le prime cure, come cibo e acqua, l’uomo ha chiamato il rifugio per animali della contea di Jackson. Arrivati sul luogo indicato Sassy e Shadow si sono fatti aiutare con tranquillità: sono saliti sul furgone, e si sono sistemati insieme.

Erano uno l’ombra dell’altro e non si staccavano mai, un legame che è decisamente raro da vedere in un gatto e in un cane. Durante il viaggio verso il rifugio, il team ha realizzato che l’insolita coppia non poteva essere separata, per questo motivo ha dovuto improvvisare un posto dove farli stare temporaneamente. Questo dovuto al fatto che la struttura è pensata e organizzata per tenere cani e gatti separati. Fortunatamente, una delle stanze adibite per gatti, era abbastanza grande per farli stare insieme.

L’arrivo al rifugio di Sassy e Shadows è stata una ventata d’aria fresca per i volontari. I due erano talmente dolci, che il team si è divertito ad osservarli mentre facevano ogni tipo di attività insieme. Era impossibile separarli e fortunatamente, presto, hanno anche trovato una famiglia fantastica che si prendesse cura di tutti e due.