Cane e gallo amici per la pelle, la convivenza però ha una conseguenza strana

Quando un cane e un gallo diventano migliori amici le avventure possono essere davvero tante, compresa la convivenza tra i due.

Le avventure dei nostri amici a quattro zampe non finiscono mai e riserbano sempre grandi sorprese. Soprattutto i cani riescono a fare amicizia e a legare con qualsiasi specie di animali e sono in grado di convivere con essi senza problemi, apparentemente. Difatti, ci è voluto perché il legame speciale tra un cane e un gallo diventasse virale.

La convivenza insolita di un cane e un gallo migliori amici

Attraverso i social network si riescono ad ammirare le situazioni più incredibili e insolite, e molto spesso i protagonisti sono degli animali. Si pensa si conoscerli a fondo e capire come vivano ma poi arriva quell’avvenimento che fa ricredere in qualsiasi cosa. Questo è più meno quello che succedere nella clip diventata virale su TikTok.

I cani riescono a convivere tranquillamente sia con con altri cani che con gli altri animali, compresi i loro “antagonisti” gatti. Sono animali che riescono ad adattarsi bene all’ambiente in cui vivono e per questo riescono a fare amicizia con qualsiasi cosa, anche con un gallo. Molti video ritraggono spesso come un cane e un gatto riescono ad andare d’amore e d’accordo, ma i cani possono diventare migliori amici anche con i galli. Sebbene si tratti di animali che hanno vissuto per secoli accanto all’uomo, il loro rapporto è sempre stato piuttosto distante.

Tuttavia lo stesso non vale per questa adorabile coppia diventata virale su TikTok. Il video è stato pubblicato dall’utente @alexmargar, e mostra il prezioso legame che si è venuto a creare tra le due specie. In particolar modo questa convivenza ha creato una reazione davvero inaspettata che ha lasciato gli utenti social davvero divertiti.

@alexmargar #perrogallo #forulaismuytierno❤❤😍🤗 #galloperro😂 #animalitostiernos ♬ sonido original – shurik-el chaparro de la F

Non è insolito che passare molto tempo insieme a un animale, si cerchi poi di imitarlo. Con la caption all’interno del video “El perro-gallo”, tradotto il cane-gallo, si vede in primis il gallo che si lancia in uno dei suoi soliti canti. L’evento insolito e divertente avviene subito dopo, ovvero il cane cerca di imitare il verso del gallo, e invece di abbaiare si mette a cantare, imitando anche la cantilena del gallo. Una reazione davvero unica e inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta.